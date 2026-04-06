​Los viejos conocidos que enfrentará Boca en su debut por Copa Libertadores 

Con el inicio de la Copa Libertadores y el regreso de Boca tras dos años sin jugar la fase de grupos, también aparecen viejos conocidos en el camino. Más allá de algún que otro cuco que pueda aparecer en la fase de grupos, están los ex jugadores. Y este martes, en la visita a Chile para enfrentar a Universidad Católica, el equipo de Claudio Ubeda se cruzará con dos ex jugadores que vistieron la azul y oro.

En ese contexto, el Xeneize se reencontrará con Gary Medel. El chileno regresó a la Católica tras su corto segundo ciclo en Boca tras no tener mucho rodaje con Diego Martínez primero y después con Fernando Gago, donde entre lesiones y justamente la falta de minutos apenas disputó nueve partidos antes de volver al conjunto trasandino en 2025.

El Pitbull en duda

De todas formas, este reencuentro que seguramente se de fuera de la cancha. Habrá que ver si también se concreta dentro del campo, ya que el defensor de 38 años viene de recuperarse de una lesión muscular sufrida en un entrenamiento el 27 de marzo, que lo dejó afuera de los últimos dos partidos. Aun así, medios locales aseguran que el DT Daniel Garnero podría incluirlo desde el arranque.

Gary Medel se fue de Boca. Ya fue presentado como nuevo refuerzo de la U. Católica. Gary Medel se fue de Boca. Ya fue presentado como nuevo refuerzo de la U. Católica.

AME1742. SANTIAGO (CHILE), 16/01/2025.- El futbolista Gary Medel se coloca una camiseta durante su presentación oficial en el club Universidad Católica este jueves, en Santiago (Chile). Con la promesa de “lograr cosas importantes” el defensor chileno Gary Medel selló este jueves la presentación oficial de su vuelta a Universidad Católica, 16 años después de su debut, y con una carga simbólica para el club que lo recibió en el corazón de su nuevo estadio ‘Claro Arena’, aún en construcción. EFE/ Elvis González AME1742. SANTIAGO (CHILE), 16/01/2025.- El futbolista Gary Medel se coloca una camiseta durante su presentación oficial en el club Universidad Católica este jueves, en Santiago (Chile). Con la promesa de “lograr cosas importantes” el defensor chileno Gary Medel selló este jueves la presentación oficial de su vuelta a Universidad Católica, 16 años después de su debut, y con una carga simbólica para el club que lo recibió en el corazón de su nuevo estadio ‘Claro Arena’, aún en construcción. EFE/ Elvis González

Incluso, Medel ya palpitó este reencuentro desde el día que se enteró que compartiría grupo con el Xeneize. Juan Román Riquelme contó que recibió un mensaje del chileno, mostrando su disposición y el cariño por el club, con un Román entusiasmado por este cruce. “Me da felicidad que acaba de terminar el sorteo y ya tener un mensaje de él, que se acuerde de mí. Será muy lindo volver a verlo y abrazarlo. Sabe que lo quiero”.

El otro ex Boca

Dentro del plantel chileno, que cuenta con varios argentinos como Juan Ignacio Díaz, Agustín Farías, Justo Giani, Matías Palavecino y Fernando Zampedri, también aparece otro ex Boca: Fernando Zuqui. El mediocampista de 34 años tuvo un breve paso por el Xeneize entre 2016 y 2017, donde ganó un torneo local y disputó 17 partidos.

Así, el Xeneize se prepara para su debut en la Copa Libertadores, sabiendo que enfrentará a dos viejos conocidos. Con una Universidad Católica que llega en buen momento: viene de dos victorias consecutivas en el torneo local, 3-1 ante Cobresal y 6-1 frente a Palestino, y se ubica tercero con 14 puntos, a cuatro del líder.

El mediocampista tuvo un breve paso entre 2016 y 2017. El mediocampista tuvo un breve paso entre 2016 y 2017.

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