​Los tocados que le dejó a River el complicado debut en la Sudamericana 

Eduardo Coudet definió como “difícil” y “complicado” al debut de River en la Copa Sudamericana, y lo cierto es que razón no le faltó. Porque así como la expulsión de Lucas Martínez Quarta cuando apenas iban cuatro minutos del primer tiempo condicionó absolutamente todo y puso en jaque la ilusión de un arranque triunfal, las condiciones del campo y lo trabado que fue el partido dejaron secuelas físicas que el Chacho deberá atender en la continuidad de esta seguidilla.

Si bien el DT evaluará más de cerca las condiciones de aquellos que jugaron en Santa Cruz de la Sierra en el entrenamiento de este jueves a las 13 en el Camp, en principio tiene un motivo para estar tranquilo: hubo tocados, pero los partes médicos preliminares no indican lesión en ningún caso.

En primer lugar, Sebastián Driussi tuvo que dejar el campo de juego en el entretiempo por una torcedura de tobillo que sufrió cerca del final del primer tiempo (entró Freitas), según explicó el propio Coudet en su conferencia posterior al encuentro: por más que lo seguirán con atención, en principio la modificación fue por precaución, teniendo en cuenta que a River se le viene Racing el domingo, Carabobo el miércoles que viene y el superclásico dentro de una semana y media.

Una alta carga de partidos en la que el entrenador no pretende perder a nadie por lesión. “Vamos a tratar de recuperar gente y ver cómo están todos, intentar sostener cosas, pero si se te van cayendo jugadores como hoy (por este miércoles) y encima de características que nos hubieran servido… Vamos a ver hasta dónde nos da desde lo físico para que algunos puedan repetir, nos iremos acomodando para ver quiénes son los que mejor están”, dijo el Chacho.

Video: D Sports.

En ese sentido, a la buena noticia del regreso de Germán Pezzella después de ocho meses se le suma que con cierta lógica también haya tenido que salir un rato antes del final del partido: estuvo en cancha casi 80’, más de lo que estaba pautado, y salió acalambrado (le dejó el lugar a Paulo Díaz). De hecho, en el banco de suplentes le colocaron hielo en el gemelo derecho, aunque no tuvo ninguna lesión ni es nada para preocuparse.

Por su inactividad, suena más lógico que vuelva a sumar rodaje en cancha la semana que viene ante Carabobo, por la ausencia de Martínez Quarta por la expulsión, aunque Coudet también deberá tocar la zaga para visitar a Racing por las cinco amarillas de Rivero.

Y dentro de un plantel que terminó la noche boliviana con un alto grado de desgaste, uno de los que más cansados terminó fue Facundo Colidio, quien en el segundo tiempo hizo un muy buen trabajo por ambas bandas para reforzar la marca e intentar tapar los centros que tiraba Blooming al área. Igual, no tiene lesión y estará a disposición.

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