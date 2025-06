​Los Pumas y un triunfo histórico: superaron a los British Lions 

Desde Dublín

Con una marea roja en las tribunas para recibir a los Lions por primera vez en Dublín, el partido comenzó con un muy buen trabajo de Los Pumas en el manejo de la pelota. Luego de varias fases la Argentina abrió el marcador, para ponerse 3-0 tras un penal bien ejecutado por Tomás Albornoz.

En la siguiente salida, los British & Irish Lions anotaron, pero el try no fue convalidado por un knock-on previo. Los británicos empezaron a ganar los duelos personales y a acorralar a los argentinos. Con un penal, el apertura Fin Smith igualó a los diez minutos el score y puso el 3-3.

Ignacio Mendy, sobre los 11 minutos, en una buena combinación desniveló y con una gran conquista de primera fase apoyó el primer try del partido. Los Pumas se adelantaron en el marcador (8-3) tras la fallida patada de Albornoz, que se le fue por el primer palo. Los Lions eran peligrosos en cada ataque. Una nueva imprecisión los privaron de una conquista (otra vez anulada), hasta que el centro Bundee Aki apoyó superando a la defensa nacional y Fin Smith convirtió para adelantar por primera vez a los locales (10-8).

Los Pumas siguieron con su libreto y sobre los 25 minutos Pablo Matera pescó una pelota notable en un ruck. El penal de Albornoz fue entre los palos para poner arriba nuevamente a los visitantes (11-10).

En el cierre de la primera mitad, y luego de un prolongado avance con el pack, un nuevo penal hizo que el tucumano Albornoz volviera a sumar con el pie para dejar las cosas 14-10. Y cuando todo parecía terminado llegó un contraataque brillante: luego de defender la última pelota en ataque de los de rojo, para que otra vez Albornoz coronara un gran primer tiempo y terminara dentro del in goal local poniendo el resultado parcial tras la conversión 21-10.

El resumen de la primera parte dejó a Los Pumas cumpliendo a rajatabla su libreto preestablecido, y sacando una buena diferencia en el final de la etapa para preocupar a los British & Irish Lions y a sus seguidores.

El segundo tiempo empezó con un persistente dominio de los Lions y una rápida sanción de try-penal, luego de un maul detenido por infracción. Además, Mayco Vivas fue sancionado con una tarjeta amarilla, y todo parecía cuesta arriba aunque el resultado estaba en favor de los argentinos (21-17).

Ese tramo fue el más complicado para el equipo nacional, que no hizo pie en los primeros minutos y hasta el primer cuarto de hora. También fue el momento de los relevos, con los jugadores frescos que empezaron a ingresar en ambas formaciones. Esa mejor etapa de los Lions tuvo otra conquista, al aprovechar el jugador de más que tenían y que fue apoyado por el segunda línea Beirne, para que los Lions pasaran al frente nuevamente por 24-21.

La Argentina logró salir del asedio y con otro buen contraataque volvió a pasar al frente en el score. Tomás Albornoz (elegido el jugador del partido), Moroni y Cordero, fueron los partícipes de una acción para recordar, para poner otra vez arriba a Los Pumas por 28-24. Y a remar de nuevo, a bancar los embates locales con tackle, garra y el famoso corazón Puma.

Los minutos finales fueron a puro vértigo. Los Lions atacaban con desprolijidad, los argentinos defendían con uñas y dientes. El partido estaba para cualquiera de los dos, y la última fue para los British con un line a favor, pero no prosperó, una vez más defendieron los argentinos y llegó el triunfo soñado, la victoria para entrar en la historia grande ante los British Lions y ganarle por primera vez en la historia.

Otra hazaña del rugby argentino, que esta vez brilló en Dublín, en el Día de la Bandera el cielo de Irlanda se tiñó de celeste y blanco.

24 British & Irish Lions: 1. Ellis Genge, 2. Luke Cowan-Dickie, 3. Finlay Bealham, 4. Tadhg Beirne, 5. Maro Itoje (C), 6. Tom Curry, 7. Jac Morgan, 8. Ben Earl, 9. Alex Mitchell, 10. Fin Smith, 11. Duhan van der Merwe, 12. Bundee Aki, 13. Sione Tuipulotu, 14. Tommy Freeman, 15. Marcus Smith. Entrenador: Andy Farrell

28 ARGENTINA: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya (C), 3. Joel Sclavi, 4. Franco Molina, 5. Pedro Rubiolo, 6. Pablo Matera, 7. Juan Martín González, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Ignacio Mendy, 12. Justo Piccardo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Santiago Carreras. Entrenador: Felipe Contepomi.

Estadio: Aviva (Dublín). Árbitro: James Doleman (Nueva Zelanda).

Tantos: primer tiempo: 5, 25 y 39 minutos, penales de Albornoz (LP); 10 penal de Smith (BL); 12m, try de Mendy (LP); 19m, try de Aki convertido por Smith (BL), y 41 try de Albornoz convertido por él mismo (LP). Segundo tiempo: 6 minutos try penal (BL); 12, try de Try de Beirnex convertido por Smith (BL), 8 try de Cordero convertido por Albornoz (LP).

Cambios: en el segundo tiempo: 4 minutos Santiago Cordero por Mendy (LP); 7m, Francisco Coria Marchetti por Sclavi (LP); 10m, Ronan Kelleher por Cowan-Dickie, Tomos Williams por Mitchell y Henry Pollock por Morgan; 15m, Matias Moroni por Cinti y y Boris Wenger por Oviedo (LP); 19m, Tadhg Furlong por Bealham, Mack Hansen por van der Merwe, Elliot Daly por Aki, y Pierre Schoeman por Genge (BL); 20m, Santiago Grondona por Molina y Joaquín Moro por Moroni (LP); (LP); 30m Simón Benítez Cruz por García (LP), 32m, Scott Cummings por Itoje (BL), y 40m 26m, Bautista Bernasconi por Montoya LP), y Tadhg Furlong por Bealham (BL).