​Los Pumas festejaron ante Uruguay en el cierre de la ventana de julio 

En un balance que arrojó dos caídas ante Inglaterra y el triunfo frente a Uruguay, lo más importante del inicio de la temporada fue la victoria ante los British & Irish Lions, en Dublín.

Lo que viene para el seleccionado nacional será el Rugby Championship en el mes de agosto, con la visita de los All Blacks en Córdoba, el 16, y la semana siguiente en Buenos Aires, para después enfrentar a Australia y Sudáfrica.

La ventana de julio no fue la que se esperaba luego del gran triunfo ante los British & Iris Lions, por 28-24 en Dublín. Si bien el plantel no fue el mismo, los descansos obligatorios lo obligaron a Felipe Contepomi a introducir variantes y darle rodaje a nuevos nombres y hombres. Tal es así que fueron nueve los jugadores que vistieron por primera vez la camiseta nacional en el 2025: Benjamín Elizalde, Simón Benítez Cruz, Nicolás Roger, Bautista Bernasconi, Benjamín Grondona, Agustín Moyano, Santiago Pernas, Faustino Sánchez Valarolo y Nicolás D’Amorin.

Las oportunidades perdidas

Había que aprovechar el viento de cola que dejó la gran victoria en Dublín ante los Bristish & Irish Lions, para recibir a Inglaterra. Se esperó así al equipo de “La Rosa”, con el punto distintivo de defender los puntos en el ranking mundial, ya que Los Pumas iniciaron el año en el quinto lugar.

Tanto en La Plata como en San Juan no se logró el objetivo. Un determinante (otra vez) George Ford y la mayor consistencia de los ingleses se llevaron los dos triunfos, además de hacer descender a Los Pumas al séptimo puesto del escalafón.

Ampliar la base

Las ausencias le dieron la chance a nuevos jugadores, algunos con mejores imágenes que otros. Sin embargo, a pesar del mayor abanico de opciones, no pueden dejar de mencionarse las ausencias, muchas de peso en el plantel, como fue la de la pareja de medios, integrada por los tucumanos Gonzalo García y Tomás Albornoz de gran labor ante los Lions para conseguir esa victoria.

Destacar, además, que no estuvieron Joel Sclavi, Ignacio Ruiz, Matías Alemanno, Tomás Lavanini, Franco Molina, Efraín Elías, Marcos Kremer y Joaquín Oviedo, Gerónimo Prisciantelli (no llegó a debutar en San Juan por una lesión), Santiago Chocobares, Juan Cruz Mallía, Mateo Carreras y Bautista Delguy, sin poder de tenerlo tampoco a Emiliano Boffelli, que no juega desde el Mundial 2023 por una lesión en la espalda.

Demasiados nombres para dejarlos al margen en una Selección que debe tenerlos muy presentes a la hora de medirse contra las grandes potencias, como en breve lo serán los duelos ante Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica.

El triunfo ante Uruguay

Luego de una primera parte muy errática y en la que sólo hubo una mínima ventaja en el marcador de 12-7 para los argentinos, Los Pumas demostraron su mayor jerarquía en la parte final para sellar un resultado más acorde a las diferencias que hay entre ambos equipos. La expulsión de Pedro Rubiolo en la etapa final fue el dato negativo de la jornada.

Los tries fueron ocho para el equipo de Felipe Contepomi, que tuvo al santiagueño Nicolás Roger como goleador, con 15 tantos. En Salta se retiró del seleccionado Santiago Cordero, que jugó 56 partidos con la camiseta nacional durante 12 años, y en Salta apoyó su 18° try.

Síntesis del partdio:

52 ARGENTINA: Vivas; Montoya (C), Gómez Kodela, Petti, Rubiolo; Matera, Grondona, Moro; Benítez Cruz, Roger; Pernas, Piccardo, Moroni, Isgró; Elizalde. DT: F. Contepomi.

17 URUGUAY: Sanguinetti; Kessler, Arbeló, Aliaga, Leindaker (C); Ardao, Bianchi, Diana; S. Alvarez, Etcheverry; I. Alvarez, Vilaseca, Arcos Pérez, Basso; J. González. DT: R. Ambrosio.

Estadio: Padre Martearena (Salta). Árbitro: Gianluca Gnecchi (Italia).

Tantos: 2m try-penal (A); 15m try de Aliaga convertido por S. Alvarez (U); 40m try de Moroni (A); 42m penal de S. Alvarez (U); 44, 17, 23, 29 y 35m, tries de Montoya, Piccardo, Isgró, Moyano y Roger convertidos por Roger (A); 48m try de Cordero (A); 53m try de I. Alvarez convertido por S. Alvarez (U).

Incidencias: 50m expulsado Rubiolo (A).