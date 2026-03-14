​Los Pumas 7’s remontaron ante España y sellaron el pase a semis por el Oro en Nueva York 

Los Pumas 7’s tuvieron un arranque ideal en el Seven de Nueva York, sexta etapa del Circuito Mundial y torneo que se disputa por primera vez en la historia. El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora ganó sus dos primeros partidos del Grupo B y aseguró su lugar en las semifinales por el Oro.

El seleccionado argentino primero superó con autoridad a Fiji por 31-12 y luego protagonizó un duelo vibrante ante España, al que derrotó por 27-26 para sellar la clasificación. De esta manera, Argentina llega con confianza a la recta decisiva del certamen tras haber finalizado quinto en Vancouver el fin de semana pasado.

Los Pumas 7’s debutaron en Nueva York con un triunfo ante Fiji. (@lospumas7arg en X). Los Pumas 7’s debutaron en Nueva York con un triunfo ante Fiji. (@lospumas7arg en X).

Antes de pensar en las semifinales, Los Pumas 7’s cerrarán su participación en el grupo frente a Gran Bretaña, este sábado desde las 16.52.

Así fue el triunfo de Los Pumas 7’s en el estreno en el Seven de Nueva York

En el triunfo ante Fiji, Argentina mostró contundencia desde el inicio. Marcos Moneta abrió el marcador tras aprovechar una gran acción defensiva y escaparse a pura velocidad hacia el ingoal. Poco después, Santino Zangara ganó una pelota aérea y apoyó un nuevo try, y apenas medio minuto más tarde volvió a aparecer para estirar la ventaja. Antes del descanso, los fijianos reaccionaron con conquistas de Terio Veilawa y George Bose.

Luciano González Rizzoni apoya ante España en la victoria que metió a Los Pumas 7’s en semifinales en Nueva York. (@lospumas7arg en X). Luciano González Rizzoni apoya ante España en la victoria que metió a Los Pumas 7’s en semifinales en Nueva York. (@lospumas7arg en X).

En el complemento, Luciano González Rizzoni armó una gran jugada que terminó nuevamente con Moneta apoyando por la punta para ampliar la diferencia. El cierre quedó en manos de Juan Patricio Batac, quien selló el resultado con la última conquista del encuentro.

La remontada de Los Pumas 7’s ante España

Más tarde llegó el cruce con España, un partido cambiante que terminó con festejo argentino por 27-26. Los europeos golpearon primero con un try de Tiago Romero, pero Luciano González Rizzoni respondió con una jugada individual brillante, rompiendo varios tackles antes de llegar al ingoal.

España volvió a adelantarse gracias a Eduardo López, y en el cierre del primer tiempo amplió la ventaja con tries de Manu Moreno y Pol Pla, lo que dejó a Argentina contra las cuerdas.

Sin embargo, en el segundo tiempo el equipo de Gómez Cora reaccionó. Santiago Vera Feld descontó por la punta y luego Matteo Graziano acercó aún más al seleccionado. Con España superado en los minutos finales, Juan Patricio Batac y Sebastián Dubuc terminaron de dar vuelta la historia para sellar una victoria clave.

Así formaron: Santino Zangara, Matteo Graziano, Santiago Álvarez (capitán), Luciano González Rizzoni, Pedro de Haro, Marcos Moneta y Santiago Vera Feld. Ingresaron Lautaro Bazán Vélez, Martiniano Arrieta, Gregorio Pérez Pardo, Sebastián Dubuc y Juan Patricio Batac.

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