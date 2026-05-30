​Los Pumas 7’s derrotaron a Francia y avanzaron a las semifinales del Seven de Valladolid 

Los Pumas 7’s siguen a paso firme en la segunda etapa de la SVNS World Championship. Este sábado, en el Seven de Valladolid, el seleccionado argentino goleó a Nueva Zelanda por 24-0 en el cierre del Grupo B y luego superó a Francia por un ajustado 21-19 en los cuartos de final para meterse entre los cuatro mejores del certamen.

Además, la victoria frente a los franceses significó el triunfo número 351 en el Circuito Mundial para la dupla técnica compuesta por Santiago Gómez Cora y Leonardo Gravano.

Ahora, Argentina buscará un lugar en la final cuando enfrente este domingo a Sudáfrica desde las 6, con transmisión de Disney+ Premium. Será una oportunidad de revancha para Los Pumas 7’s, que cayeron ante los Blitzboks en la final de la primera etapa disputada en Hong Kong por 35-7.

Marcos Moneta se safa del tackle y evita otro de Ngarohi McGarvey-Black en el triunfo de Los Pumas 7´s ante Nueva Zelanda.

(@lospumas7arg en X). Marcos Moneta se safa del tackle y evita otro de Ngarohi McGarvey-Black en el triunfo de Los Pumas 7´s ante Nueva Zelanda.(@lospumas7arg en X).

Cabe recordar que el conjunto albiceleste llegó a Valladolid como escolta del campeonato con 18 puntos, apenas dos menos que Sudáfrica, líder con 20 unidades. En su camino a las semis mantuvo el invicto: debutó con una victoria por 26-17 ante Alemania, luego venció a Uruguay por 40-14 y cerró el Grupo B este sábado con una contundente goleada por 24-0 frente a Nueva Zelanda para quedarse con el primer puesto de la zona.

Así fue el triunfo de Los Pumas 7´s ante Nueva Zelanda

Justamente ante los neozelandeses, Argentina mostró una de sus mejores versiones del torneo. Luciano González generó la primera gran acción del partido y provocó la amonestación de un rival cuando se escapaba rumbo al ingoal. Con un hombre de más, Marcos Moneta aprovechó la superioridad numérica, controló con el pie y apoyó el primer try del encuentro. Poco después, González volvió a marcar para estirar diferencias y llevar a Los Pumas 7’s al descanso con ventaja de 12-0.

En el complemento, el dominio argentino continuó. Juan Patricio Batac protagonizó una gran corrida de punta a punta para apoyar la tercera conquista del duelo y, más tarde, Pedro De Haro capitalizó una asistencia de Sebastián Dubuc para sellar el 24-0 definitivo.

El triunfo de los Pumas 7´s ante Francia para avanzar a las semis del Seven de Valladolid

Ya en los cuartos de final frente a Francia, el seleccionado dirigido por Gómez Cora construyó una diferencia decisiva durante la primera mitad. Tras un largo ataque de varias fases, De Haro apoyó el primer try del partido. Luego, Luciano González rompió tackles y asistió a Marcos Moneta para ampliar la ventaja. Poco después, Santino Zangara culminó una gran jugada colectiva para establecer el 21-0. Como si fuera poco, en la última acción antes del descanso, una pesca salvadora de Matteo Graziano evitó el descuento francés y mantuvo el marcador intacto.

Sin embargo, el complemento fue muy distinto. Francia tomó el control de la pelota y comenzó a acercarse al ingoal argentino. A falta de dos minutos llegó el primer descuento y, tras recuperar la salida, los europeos apoyaron nuevamente para ponerse a tiro. En el cierre llegó un tercer try francés que dejó el marcador 21-19, aunque Los Pumas 7’s recuperaron la salida final y patearon la pelota afuera para asegurar el triunfo y el pase a semifinales.

Nota en construcción…

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