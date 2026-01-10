​Los Pumas 7’s debutaron en el Seven de Mar del Plata: resultados y cuándo vuelven a jugar 

Durante los primeros días de enero, La Feliz está más feliz que nunca. La infraestructura, la playa y el verano hacen de esta ciudad uno de los destinos favoritos para los argentinos y también para el rugby sudamericano, que se congrega por otra razón: el Seven de Mar del Plata, con el condimento adicional de que se sumaron Los Pumas 7’s, campeones mundiales, bajo el nombre Argentina 7. Este viernes fue el ansiado debut.

El estreno del seleccionado, que se encuentra haciendo la pretemporada en la costa atlántica y aguarda por el reinicio del Circuito Mundial (31/1 en Singapur), fue contra el combinado paraguayo CURDA 7 y resultó en goleada por 59-0 con tries de Pérez Pardo (3), De Haro (2), Mare, Morales, Arrieta y Moneta más las conversiones de De Haro (4), Morales (2 y González.

A partir de las 21, el conjunto nacional se medirá con el selectivo marplatense, en tanto que este sábado a las 17.10 cerrará la fase de grupos contra Brasil 7 (todo será transmitido por ESPN y Disney+).

Después del debut, Santiago Mare, una de las figuras del equipo, comentó: “La alegría de jugar en casa con un marco como este, lleno de gente y familia, es lo que más contento nos pone. Competir previo a la gira es importantísimo, no son muchas las oportunidades para juntarse. Apenas nos enteramos de que nos invitaron, estuvimos de acuerdo en venir. Nos recibieron con mucha buena onda. Luego, haremos una semanita más en Pinamar y ya nos prepararemos para el Circuito”.

En línea con eso, antes de que arrancara el certamen, Santiago Gómez Cora había explicado: “Elegimos que fuera así por la renovación del plantel y por lo que fueron los dos primeros torneos en el circuito. En primer lugar, el equipo participará como Argentina 7 en Mar del Plata lo cual significa competir en la región y que los fanáticos puedan ver a nuestros jugadores en vivo y no solamente por la televisión. Por otro lado, seguimos con la tradición en Pinamar que es una gran preparación física, técnica y mental para nosotros ya que nos juntamos y proyectamos el año”.

