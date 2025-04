​Los partidos del sábado: el clásico Lanús-Banfield y Boca-Estudiantes 

El clásico entre Lanús y Banfield para abrir la jornada, el súper Huracán de Frank Kudelka para pasar la tarde y el siempre interesante Boca-Estudiantes para cerrar la acción. Nada mal la programación del Apertura 2025 para este sábado, en la continuidad de la fecha 14 del campeonato.

El Granate y el Taladro se medirán desde las 16:15 en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez (televisación de ESPN Premium) en un clásico de contrastes, con el local peleando por pasar a octavos de final en la Zona B y el visitante, ya eliminado en la A -no gana desde la segunda fecha- y en vísperas de cambiar de entrenador (Sebastián Domínguez suena para reemplazar a Ariel Broggi). De todos modos, no le viene siendo fácil a Lanús contra su clásico rival en La Fortaleza: no le gana hace seis partidos (desde 2017) con una marca de cuatro empates y dos alegrías banfileñas. Vale recordar que el Taladro domina el historial con una buena diferencia de 11 partidos (50 contra 39; 38 empates).

El Globo hospedará al Halcón desde las 18:15 (televisación de TNT Sports) y tiene todo dado para prolongar su tremendo andar, que incluye segundo puesto en la Zona A, clasificación asegurada, puntaje perfecto en la Copa Sudamericana y un invicto de 13 partidos (10 triunfos). Defensa está a tiro de los puestos de octavos pero viene a los tumbos: seis sin ganar, dos goles en ese lapso y dos puntos en la Sudamericana.

El regreso de Cristian Medina a La Bombonera será una de las aristas del duelo de esta noche entre Boca y Estudiantes, desde las 20:30 con transmisión de ESPN Premium. El volante fue protagonista en el verano por presionar a su exclub para ser vendido, ser desafectado del primer equipo y finalmente ser comprado por el tan misterioso como sospechoso empresario estadounidense Foster Gillett, quien lo prestó al Pincha. El equipo de Gago lidera en su zona mientras que el de Eduardo Domínguez (5º) necesita sumar de a tres ya que sólo dos puntos lo separan del décimo puesto. El historial entre Boca y Estudiantes es uno de los más desparejos del fútbol nacional, con una diferencia de 60 victorias para el Xeneize (114 contra 54; 55 empates).

LANÚS: Losada; A. Méndez, Izquierdoz, De Jesús o Muñoz, Marcich; Cardozo, Carrera; Salvio, Moreno, Aquino; Cabrera. DT: Pellegrino.

BANFIELD: Sanguinetti; Di Luciano, Riveros, Maldonado, De Rittis o Abraham; Adoryan o Rivera, Río, S. López, Vega; D. Díaz o Alaniz, Nasif. DT: Broggi.

Estadio: Lanús. Árbitro: Nicolás Ramírez. Hora: 16:15. TV: ESPN Premium.

—

HURACÁN-DEFENSA Y JUSTICIA

Estadio: Huracán. Árbitro: Sebastían Martínez. Hora: 18:15. TV: TNT Sports.

—

BOCA: Marchesín; Blondel o Advíncula, Battaglia, Rojo, Blanco; Belmonte, Delgado, Zenón; Palacios; Zeballos o Merentiel, Cavani. DT: Gago (foto).

ESTUDIANTES: Mansilla; Meza, F. Rodríguez, Boselli, Funes Mori, Arzamendia; Ascacíbar, Piovi, Medina; Palacios, Carrillo. DT: E. Domínguez.

Estadio: Boca. Árbitro: Nazareno Arasa. Hora: 20:30. TV: ESPN Premium.

