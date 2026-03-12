​Los números desconocidos de Coudet como DT: su goleador, porcentaje de partidos ganados, el jugador que más usó y más 

El debut de Eduardo Coudet como entrenador de River frente a Huracán abrirá un nuevo capítulo en una carrera que ya acumula recorrido, experiencia y una identidad marcada. A los 51 años, el Chacho llega a Núñez con un extenso camino en los bancos, construido entre Argentina, México, Brasil y España.

Entre sus pasos por Rosario Central, Tijuana, Racing , Inter (en dos ciclos), Celta de Vigo, Atlético Mineiro y Alavés, el DT dirigió 460 partidos oficiales. El balance marca 207 triunfos, 123 empates y 130 derrotas, con 680 goles convertidos y 514 recibidos. En términos porcentuales, sus equipos ganaron el 45% de los encuentros que disputaron, un registro que refleja la competitividad que supo sostener en ligas muy diferentes.

Si se analiza dónde pasó más tiempo, el club en el que más partidos dirigió fue el Inter de Porto Alegre: sumando sus dos etapas, acumuló 109 encuentros (46 en el primer ciclo y 63 en el segundo). Sin embargo, el período más largo de manera consecutiva lo tuvo en España, con 84 partidos al frente del Celta de Vigo. En el otro extremo aparece Tijuana, donde apenas dirigió 23 juegos durante su breve experiencia en la Liga MX.

Otro dato que habla de la amplitud de su carrera es la cantidad de futbolistas que pasaron por sus equipos: a lo largo de estos años utilizó 335 diferentes. El plantel que más rotó fue el de Rosario Central, donde llegó a utilizar 53 futbolistas, en un ciclo recordado por su intensidad y por haber devuelto al equipo a los primeros planos del fútbol argentino.

En cuanto a nombres propios, hay algunos que quedaron particularmente ligados al estilo Coudet. El futbolista al que más veces puso en cancha fue Alejandro Donatti, con 128 partidos bajo su conducción. El defensor fue una pieza clave en el Central del Chacho y luego también en Racing.

Video: prensa River

En ataque también hay referencias claras. El goleador que más rindió con él fue Marco Ruben, autor de 46 tantos en 69 partidos durante su etapa en Central. Y el jugador que más asistencias dio en sus equipos fue Iago Aspas, con 23 pases de gol durante el ciclo en el Celta de Vigo.

En el actual plantel de River hay un solo futbolista que ya conoce de primera mano el método del Chacho: Fabricio Bustos, a quien dirigió en el Inter de Porto Alegre.

Con 460 partidos en la espalda y un estilo ofensivo como sello, Coudet inicia ahora un nuevo desafío. El banco de River será su novena experiencia como entrenador. Y como en cada comienzo, las estadísticas quedan atrás: lo que importa es lo que empiece a construir desde este jueves a la noche en el Ducó…

