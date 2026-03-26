​Los millones que Talleres tendrá que pagarle a Boca por Pavón 

Fue una de las primeras bombas de la gestión de Jorge Ameal y Juan Román Riquelme contra la anterior, la de Daniel Angelici. Como parte de una recordada auditoria que expuso balances, deudas, obras fallidas, hackers y euros robados. Pero también, un adelanto millonario de dólares a Talleres de Córdoba por una futura venta de Cristian Pavón. Ya el año pasado la Justicia sacó un polémico fallo a favor de Boca, que ahora recibiría los 2.500.000 de dólares que puso en su momento. Pero eso es apenas el inicio de esta historia…

La denuncia se presentó en noviembre de 2020 contra Royco Ferreri y Christian Gribaudo, vicepresidente y secretario general de la gestión de Angelici, por haber celebrado “en representación de Boca Juniors” ese acuerdo con Talleres que consideraban que había provocado un “daño patrimonial que resulta flagrante”.

¿Qué se hizo en su momento? Boca le adelantó a Talleres 2.500.000 de dólares en concepto de una plusvalía por una futura venta de Pavón, la venta nunca se hizo, el delantero se terminó yendo libre en conflicto y el dinero quedó en Córdoba. No sólo eso, la cifra adelantada suponía una transferencia de 39.500.000 de dólares.

Kichán actualmente está en Gremio. Kichán actualmente está en Gremio.

EL FALLO DE LA JUSTICIA A FAVOR DE BOCA EN 2025

En octubre de 2025, la Justicia falló a favor del reclamo xeneize, pero no como se esperaba. “Admitiendo la demanda entablada por Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors contra el Club Atlético Talleres y, en consecuencia, condeno al club demandado a reintegrar a la asociación actora por un lado, la suma de dólares estadounidenses quinientos mil (U$S 500.000), y por otro, la suma de pesos sesenta y nueve millones setecientos cincuenta mil ($ 69.750.000), dentro del término de diez días”, dice el escrito al que accedió Olé en su momento.

El problema es que la restitución del dinero -según dicen los documentos- se ordenó que se realice en la moneda en la que fue entregado, y Boca en su momento no lo hizo completamente en dólares. Entonces, ahora, terminaría perdiendo porque pagó 69 millones de pesos equivalentes a 2.000.000 de dólares y ahora esa cantidad equivale a bastante menos.

Cristian Pavón se fue libre de Boca a mediados de 2022 luego de estar colgado seis meses (Prensa Boca). Cristian Pavón se fue libre de Boca a mediados de 2022 luego de estar colgado seis meses (Prensa Boca).

LA NUEVA DISPUTA QUE SE VIENE: LA FORMA DE PAGO

Por su lado, Talleres aceptó la deuda, es consciente de que tiene que abonar esa suma y de hecho ya avisaron que lo harán, aunque pretenden hacer todo el pago en pesos, en cuotas y sin intereses; lo que en principio no cae nada bien en Boca. Y por ahí pasará la discusión en estos días, aunque lo que sí es un hecho que al Xeneize ingresará una buena suma de dinero.