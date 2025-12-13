​Los jugadores de Reserva que subirán a Primera en Boca en 2026 

Mientras en Boca aún no confirmaron la continuidad de y ya comenzaron a circular los posibles refuerzos para el 2026, con la Copa Libertadores como objetivo. También empiezan a definirse las primeras “incorporaciones” internas para el próximo año. Porque tras un gran 2025, que este jueves se cerró con el Trofeo de Campeones (anteriormente el Torneo Proyección), varios jugadores de la Reserva del Xeneize serían promovidos a Primera para comenzar a ganar rodaje. Mirá quiénes son.

Si bien en principio son cuatro los futbolistas que ya saben que a partir del año que viene se entrenarán con el plantel profesional, hay otros casos que podrían sumarse eventualmente a esta lista.

Los jugadores de Reserva que podrían subir

Tal vez el caso más resonante sea el de Dylan Gorosito, el lateral derecho del equipo de Mariano Herrón. A los dos títulos con la Reserva le suma un gran año con la Selección Sub 20, incluido el Mundial. “Fue un gran año, con un bajón en la mitad, pero muy contento por esto. Llegué bien al final, el Mundial me dio mucha confianza y el año que viene espero jugar en la Primera de Boca, todo niño sueña con estar ahí”, expresó.

Boca Juniors – El análisis del año para Dylan Gorosito tras ser campeón y su ilusión para 2026 Video: @davidgangaf

De todas formas, no será una competencia sencilla, ya que en su puesto hoy está Juan Barinaga, muy consolidado. Por eso, Gorosito podría arrancar desde atrás, atento también a la incertidumbre sobre los futuros de Luis Advíncula y Lucas Blondel.

Otro que tendrá un desafío importante es Facundo Herrera. Jagger (por su parecido con el líder de los Rolling Stone), una de las figuras de la Reserva, fue clave durante todo el año y ejecutó el penal decisivo en la final del Clausura. El central se sumará a un puesto exigente, donde hoy el titular es Lautaro Di Lollo, con Nicolás Figal y su compañero de zaga, Mateo Mendía, como alternativas.

Reserva de Boca – Boca, campeón de la Reserva El Xeneize derrotó por penales a Gimnasia de La Plata y se consagró en el Torneo Proyección de Reserva. @fedemosteiro_

Más adelante aparece Tomás Aranda, el enganche de 18 años que fue uno de los jugadores más determinantes en los playoffs del Clausura. Tuvo un gran rendimiento en el superclásico y fue clave en la final ante Banfield, donde terminó siendo elegido MVP del partido.

Tomás Aranda, MVP de la final de Reserva entre Boca y Gimnasia. Tomás Aranda, MVP de la final de Reserva entre Boca y Gimnasia.

Finalmente, Valentino Simoni es otro de los nombres que se incorporará definitivamente a los entrenamientos con Primera. En una posición hoy bajo análisis, ante las dudas sobre la continuidad de Edinson Cavani y el presente de Milton Giménez, el delantero de 21 años fue autor de uno de los goles en la final y terminó como uno de los máximos goleadores del Clausura en Reserva.

Torneo de Reserva – Valentino Simoni marcó el 1-1 de Boca frente a Gimnasia en la Final del Torneo Proyección @SC_ESPN

Los dos que se podrían sumar

Además, hay otros dos futbolistas que podrían empezar a entrenarse con el plantel profesional: Iker Zufiaurre y Leonel Flores. Zufiaurre fue figura en las semifinales ante River, donde marcó dos goles, y volvió a convertir en la final frente a Vélez. Flores, por su parte, también anotó en la final del Clausura ante Gimnasia y fue elegido como el jugador con mayor proyección del torneo.

Así, mientras en Boca comienzan a sonar nombres para reforzar el plantel, Boca Predio vuelve a aportar soluciones desde adentro. La Reserva de Mariano Herrón no solo fue supercampeona: también empieza a marcar el camino del futuro inmediato del Xeneize.

Boca Juniors – Iker Zufiaurre habló tras consagrarse campeón y contó quién es su referente en Primera Video: ESPN

