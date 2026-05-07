​Los increíbles sobreprecios de la reventa para el Mundial, pese a una ley de Canadá 

La fiebre mundialista a esta altura es innegable, sobre todo en Norteamérica. Todos quieren obtener una entrada para ir a ver a su país en la Copa del Mundo y muchos hinchas están dispuestos a pagar lo que haga falta. Sin embargo, hay un pequeño problema: los precios desorbitantes.

El nuevo sistema de la FIFA basado en cotizaciones fluctuantes ya había generado valores estratosféricos (por el momento), pero las aplicaciones de reventa no se quedaron atrás. Debido a esto, el Gobierno de la provincia canadiense de Ontario aplicó una ley para impedir la reventa de tickets de eventos deportivos por encima de su valor nominal en diferentes plataformas online no pertenecientes a la casa madre del fútbol.

¿Cuánto se llegó a pagar?

El encuentro que causó mayor furor en Canadá es el primer partido de la selección local contra Bosnia y Herzegovina, el cual llegó a tener boletos con un valor de 29.429 dólares estadounidenses; un monto muy por encima de lo publicado por la FIFA.

Ante esta situación, el Gobierno de Ontario decidió crear una ley para “combatir los precios desorbitados de reventa de entradas” y anunció: “Los nuevos cambios legislativos harán ilegal que los tickets de conciertos, eventos culturales, deportivos y otros que se celebren en Ontario sean revendidos por encima de su coste original”.

29.429 dólares llegó a valer un ticket para el cotejo inaugural en Canadá. 29.429 dólares llegó a valer un ticket para el cotejo inaugural en Canadá.

No obstante, tras la puesta en marcha de la regulación, varias plataformas no oficiales retiraron directamente la comercialización de todos los boletos. Es decir, ya no se están vendiendo entradas a precios altos algunos sitios, aunque debido a que directamente se eliminó toda la oferta.

¿Cuándo debuta Canadá?

En el BMO Field, los Canucks debutará en la cita mundialista el próximo 12 de junio a las 15 horas frente a Bosnia y Herzegovina, que regresa al Mundial por primera ocasión desde 2014. El enfrentamiento tendrá buen fútbol asegurado y ya cuenta con una gran expectativa: muchos están dispuesto a pagar lo que sea para ver jugar a su seleccionado.

Canadá disputará su segunda Copa del Mundo consecutiva. Canadá disputará su segunda Copa del Mundo consecutiva.

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