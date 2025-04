​Los hinchas de San Lorenzo explotaron contra Moretti y la dirigencia: “Que se vayan todos” 

Las tribunas del Nuevo Gasómetro se transformaron en un cabildo abierto este sábado por la tarde, durante el partido entre San Lorenzo y Rosario Central por la fecha 15 de la Zona B del Torneo Apertura. En un encuentro marcado en la previa por los innumerables homenajes al Papa Francisco, los hinchas también se acordaron del presidente Marcelo Moretti y pidieron su renuncia, luego de la viralización del escandaloso video en el que se lo ve recibiendo 25.000 dólares en efectivo en una presunta coima para fichar a un jugador de las inferiores.

https://geo.dailymotion.com/player/xt5ee.html?video=x9ik5w6

Con el pitazo inicial del árbitro Leandro Rey Hilfer, desde los cuatro costados del estadio Pedro Bidegain comenzaron a llover los insultos al mandatario, que después de la filtración de las imágenes emitidas por Canal 9 anunció su licencia como presidente dejando al vicepresidente primero, Néstor Navarro, al frente del club.

“Moretti, hijo de p…, la p… que te parió”, entonaron los simpatizantes del Ciclón. Seguido de un atronador “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. Además, los hinchas volvieron a insistir con el llamado a elecciones anticipadas al cantar “dirigentes, dirigentes, no se lo decimos más, si no llaman a elecciones qué quilombo se va a armar”. Por último, gritaron “el club es de los socios, el club es de los socios”.

https://geo.dailymotion.com/player/xt5ee.html?video=x9ibbvc

El actor, director de cine y reconocido fanático del Cuervo, Viggo Mortensen, sorprendió a todos al pedir la renuncia de Moretti tras la filtración del polémico video.

En una publicación realizada en su blog personal, Mortensen apuntó contra el mandatario azulgrana. “Moretti, andate por favor, por el bien de San Lorenzo y su hinchada”, escribió.

“Ya hiciste bastante daño desde que fuiste elegido para cuidar al club”, sentenció con crudeza el protagonista de “El Señor de los Anillos” y “Green Book: una amistad sin fronteras”, entre otras películas.