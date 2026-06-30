​Los festejos que hubo en Sudamérica tras el triunfo de Paraguay ante Alemania en el Mundial 

La felicidad por el triunfo de Paraguay ante Alemania en los 16avos del Mundial 2026 cruzó la frontera. Y es que Sudamérica, casi en su totalidad, bancó al equipo de Gustavo Alfaro y celebró el triunfo luego de la tanda de penales.

Tanto en Argentina como en Brasil, Colombia y otros países de la región miles de hinchas se agolparon en bares y calles para disfrutar la definición desde los 12 pasos. Una vez consumada la victoria, la alegría invadió la zona. Por lo tanto, los videos no tardaron en volverse virales en redes sociales.