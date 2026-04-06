​Los dos pasajeros adicionales que Boca lleva a Chile para el debut en la Libertadores 

Ahí están, en la lista de la delegación de Boca, sus nombres anotados a pedido de Claudio Ubeda. Entre los futbolistas que van a Chile para el debut en la Copa Libertadores ante Universidad Católica. Tal vez, sin posibilidades de meterse en la planilla, pese a que trabajaron con ese objetivo. Pero como sus regresos están a la vuelta de la esquina, Agustín Marchesin y Exequiel Zeballos se subirán al avión después del mediodía para cruzar la cordillera rumbo a Santiago.

Marchesin quería estar de cualquier manera. De hecho, durante este fin de semana tenía la idea de probarse para ver si lograba recuperarse en tiempo récord y así ocupar el arco xeneize ante la UC. Pero ya de entrada parecía una locura poder jugar a los 16 días luego de un desgarro grado 3 en el aductor derecho.

Su esperanza se sostenía en sus buenos antecedentes. En septiembre tuvo una lesión similar y reapareció a las tres semanas, perdiéndose solo ese partido ante Rosario Central en el que Ángel Di María le hizo un gol olímpico a Leandro Brey. Pero en esta ocasión no fue posible semejante milagro de volver en poco más de dos semanas de una lesión que lleva más de un mes…

Marchesin quería estar ante Católica en Chile. Marchesin quería estar ante Católica en Chile.

El otro viajero es el Chango, con más de dos meses de recuperación desde su distensión sufrida el 3 de febrero en un entrenamiento. Si bien no se dio a conocer el grado de la lesión, siempre se supo que se trataba de un desgarro importante. Y en un futbolista que atravesó varias recaídas durante su carrera, las precauciones fueron mayores de lo habitual.

Zeballos en el entrenamiento de Boca. Foto Prensa Boca Zeballos en el entrenamiento de Boca. Foto Prensa Boca

En su caso, la semana pasada participó de una práctica de fútbol con juveniles, lo que suele ser el paso previo a sumarse al grupo y volver a jugar. Así que en breve Zeballos estará disponible para Ubeda. En esta ocasión, viaja para entrenarse con el grupo el día siguiente al partido y ya quedar listo para el siguiente paso: una convocatoria para sentarse en el banco.

De lo que no hay dudas después de esta convocatoria en una lista de 28 jugadores es que el viaje da señales de que su vuelta podría ser pronto, entre el clásico del domingo ante Independiente, la segunda fecha del grupo ante Barcelona y el superclásico con River del domingo 19.

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