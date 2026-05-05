​Los dos jugadores de jerarquía que Ruggeri pidió para River: “Tiene que reforzar los puestos clave” 

River todavía tiene que jugar los playoffs del Apertura y encarar la rueda final de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, pero el mercado de pases, para el que cada vez falta menos, sigue siendo un tema recurrente en la agenda. Porque se espera que sea ambicioso luego de un semestre en el que el equipo no logra engranar y porque, en este caso, fue Oscar Ruggeri quien contó cómo lo encararía. Incluso, dando apellidos.

“La plata de seis o siete jugadores, River la tiene que poner en tres, en los puestos clave. El Flaco López juega bien, pero es difícil porque va al Mundial seguro. Tres tipos grosos tienen que ser”, comenzó diciendo el ex defensor, campeón de la Libertadores 1986 y de la Intercontinental de ese mismo año en el club. Eso, antes de marcar a quiénes debería ir a buscar la dirigencia, con Stefano Di Carlo a la cabeza, Enzo Francescoli y el flamante director deportivo Pablo Longoria.

“Me gustaría Otamendi, que termine el Mundial y venga. Después, un 9: me encanta Icardi, me encanta, ese es. No me interesa el contexto de su vida, el tipo hace goles, en el medio del quilombo hace goles. Y un 5 como Astrada, Enzo Pérez, Zapata… Uno que grite, que ubique. Hay jugadores así en el mercado”, puntualizó Ruggeri en Espn, donde es panelista.

Con respecto al marcador central campeón del mundo con la Selección, hace rato que hay charlas para intentar hacer posible que cumpla su sueño de hincha de ponerse la camiseta de River. Y se presume que podría tener luz verde luego del Mundial, cuando se termine su contrato con el Benfica y quede libre.

Pero en cuanto al centrodelantero, su pedido en principio no coincide con la búsqueda a la que apunta River, que es la de Gio Simeone: tiene dos años más de contrato con el Torino, club que no negociará hasta que finalice esta temporada, en la que llegó a estar complicado con el descenso pero que ya se despegó definitivamente. Otros dos apellidos en carpeta son Mauro Arambarri, volante recomendado por Coudet, quien lo enfrentó en España, Franco Ibarra, de Rosario Central, quien lleva tiempo en agenda, Agustín Canobbio (Fluminense) y Nico Domínguez (Nottingham Forest).

En paralelo, está claro, el flamante director deportivo Pablo Longoria continuará con el seguimiento de los frentes que, como adelantóOlé, ya están abiertos. Algunos se encuentran en el territorio de lo onírico como Ángel Correa, cuya salida de Tigres de México parece muy complicada por montos y rendimiento actual del rosarino.

​