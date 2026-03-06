​Los detalles del tratamiento de Armani para volver a atajar en River, con el Súper en la cabeza 

En la marea de datos que es Internet, a Napoleón Bonaparte se le atribuye un dicho: “Vísteme despacio que estoy apurado”. Proverbio aplicable a todo. Franco Armani está transitando con ese espíritu paciente la rehabilitación de su lesión en la pierna derecha. Porque tiene en la mente un objetivo, que es llegar en óptimas condiciones a la parte más fuerte de la temporada pre Mundial. Con la fase de grupos de la Sudamericana y el superclásico ante Boca rápidamente en la agenda de abril.

Luego de que su intención de dar una mano y jugar ante Vélez pese a no estar al 100% le pasara factura, y con una molestia en la zona de la pantorrilla que se volvió incómoda, Armani tomó la decisión de sumar un tratamiento complementario. Tal y como adelantó Olé, el miércoles a la madrugada hizo un viaje relámpago a Rosario. En Santa Fe, el Pulpo se sometió a un procedimiento con células madre cuyo objetivo es contribuir con la regeneración muscular en el sóleo. En ese músculo es que Franco sufrió la afección que genera el dolor en el tendón de Aquiles.

Armani junto a Coudet.

La inserción de las células madre estimula la formación de nuevas fibras y eso permite agilizar los procesos de recuperación de una lesión. Sin dejar de respetar las rutinas de tratamiento preparadas por los especialistas de River, Armani precisamente se abocó de manera particular a complementar la rehabilitación que realiza con los kinesiólogos del club para hallarle una solución definitiva a un problema que lo viene aquejando desde la previa al torneo Apertura (apenas sumó los 45’ iniciales en el Amalfitani; el resto de los partidos los atajó Santiago Beltrán).

Con el visto bueno tanto del club como de los integrantes del nuevo cuerpo técnico -el tema se charló con el propio Eduardo Coudet, quien según pudo chequear este diario avaló la decisión de Franco- es que además de viajar a Santa Fe, el arquero campeón del mundo se viene realizando diariamente sesiones con un especialista en esta clase de lesiones. El objetivo es sanar y también fortalecer la pantorrilla. Dependiendo de la reacción del organismo al tratamiento regenerativo y a la evolución de FA, en un mes estaría en condiciones de volver.

FRANCO ARMANI (Prensa River). FRANCO ARMANI (Prensa River).

Armani está ansioso por hacerlo. Después de 101 días sin poder completar un partido con River -de hecho, debido al desgarro que sufrió durante la pretemporada tampoco atajó en los amistosos disputados en Uruguay- entiende que deberá volver a tener la tonicidad necesaria y el ritmo antes de volver a salir a la cancha con la reducción de los riesgos de una nueva recaída.

Aunque el casildense de 39 años también sabe que en abril habrá partidos decisivos. Porque se empezará a jugar la Sudamericana -el 19 de marzo se conocerán los rivales- y también se disputará el superclásico en el Monumental. Que coincidirá con el cierre de la fase regular del Apertura, el que el ahora equipo de Coudet buscará pelear. Con eso en la mente trabaja para volver a ser ese arquero que Chacho sufrió en Central, y que quiere disfrutar en River.

