​Los detalles del test de Colapinto en Monza 

Avanza la incipiente temporada de la Fórmula 1, Alpine sigue siendo el único equipo que no cosechó puntos, aparecen los primeros movimientos entre escuderías y el runrun sobre Franco Colapinto crece y crece mientras trascienden los detalles del testeo privado que realizó en Monza con uno de los monoplazas de Alpine, a la vez que se conocieron nuevas opiniones del italiano Flavio Briatore, asesor estrella de la compañía francesa.

Colapinto, quien el lunes tuvo que salir a pedir disculpas públicas por unos dichos sobre Uruguay, probó el fin de semana uno de los coches modelo 2023 de la escudería poco después de que Jack Doohan estrellara el suyo en una de las prácticas del GP de Japón. Pero el argentino no fue el único en salir a la pista en la sesión privada realizada en Monza, Italia. También lo hizo otro de los pilotos reserva de la escudería, el estonio Paul Aron, “pollo” del jefe de equipo, Oliver Oakes.

El argentino se subió al Alpine modelo A523 2023 un día después que el estonio, con el mismo plan de carrera y un tiempo de entre cinco y siete décimas más rápido que su colega, aunque con un despiste que le demandó cerca de un hora de reparaciones al monoplaza. Según el medio especializado PlanetF1.com, “el desempeño del estonio impresionó a Alpine” y no extrañaría que se sume próximamente a alguna de las prácticas libres, para pesar del pilarense.

Mientras tanto, en la previa del GP de Bahrein de este fin de semana, Briatore esquivó el bulto y prefirió no dar precisiones sobre cuándo podría debutar Colapinto. “Ahora la prioridad es tener un monoplaza de primer nivel, para estar a la altura de los cuatro monstruos McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari”, contestó -desvió- al respecto en una entrevista con el diario italiano La Stampa.

“No es solo poner a un chico en un coche: luego tienes que lidiar con todo lo demás, la presión, las entrevistas, las críticas, 100 mil espectadores en las tribunas”, agregó en referencia a lo sucedido con Liam Lawson, quien Red Bull devolvió a Racing Bulls tras dos carreras.

Briatore también opinó del los pilotos que corren con portación de apellido en esta edición de la F1: Lance Stroll (hijo del dueño de Aston Martin) y el propio Doohan (su padre fue un reconocido y laureado motociclista). “Stroll tiene un equipo propio y es un caso aparte. En cuanto a Jack, puedes ser el hijo de Mick pero si no eres competitivo no vas a ningún lado, todos son rápidos. Aunque, claro, no es fácil”, definió.

Por último, sobre el mal inicio de temporada de Alpine luego de un 2024 donde sumaron 65 puntos (6º en el campeonato de constructores) y hasta alcanzaron un podio, Briatore se defendió y pateó la pelota para más adelante: “Estamos en el punto de partida. En 2026 deberemos ser competitivos pero el objetivo real es 2027”.