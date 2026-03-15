​Los dardos de UEFA versus AFA: la trastienda de la suspensión de la Finalissima 

“La UEFA exploró otras alternativas viables, pero todas ellas resultaron finalmente inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino”. El anuncio de la cancelación de la Finalissima que las cuentas oficiales de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol difundieron este domingo a las 10.31 fue quirúrgicamente incisivo al momento de hallar un responsable de la caída del Argentina-España: desde la sede de Nyon, en Suiza, cargaron directamente contra la AFA, soslayando a la Conmebol.

Una filosa carta direccionada a las oficinas de Viamonte justo en el cierre de una semana especial para Claudio Tapia tras su presentación el jueves en Tribunales ante el juez en lo Penal Económico Diego Amarante por la causa por presunta retención de impuestos y aportes de parte de AFA (Chiqui presentó un escrito y pidió ser sobreseído, aunque no respondió preguntas del magistrado).

Un texto fuerte y dirigido

Tapia a la izquierda de Toviggino durante el almuerzo de este jueves. Tapia a la izquierda de Toviggino durante el almuerzo de este jueves.

El fuerte comunicado de 867 palabras que emitió la UEFA culpó a los representantes de las oficinas de Viamonte por la suspensión del choque de campeones de Europa y Sudamérica: recalcó que “Argentina se negó” a disputar el partido en el Santiago Bernabéu en la fecha original con un 50% de aforo disponible para los hinchas albicelestes, y que también “fue rechazada” la idea de un partido a ida y vuelta, con un primer cruce en Madrid en 2027 y la revancha, en 2028.

En Europa sí reconocieron que no corría la alternativa de jugarla después del Mundial como habría sugerido la Asociación del Fútbol Argentino ya que “España no dispone de fechas disponibles” luego del torneo que dará inicio dentro de 88 días.

Argentina -según los firmantes- “contrariamente al plan acordado inicialmente de que el partido se disputara el 27 de marzo, declaró su disponibilidad para jugar exclusivamente el 31”, declinando rotundamente la posibilidad de respetar la fecha inicial o incluso pasarla al 30, jugando en un campo neutral (¿Roma?) como dice haber ofrecido UEFA.

Tapia y Domínguez charlaron de la Finalissima. (Prensa Selección) Tapia y Domínguez charlaron de la Finalissima. (Prensa Selección)

Cuidadosamente, al emitir la misiva en Suiza evitaron compartir culpas con la Confederación Sudamericana. El metamensaje fue elocuente. Eso sí: que el comunicado haya sido publicado sin haberlo hecho oficial previamente ante Conmebol (el otro organizador del partido) no deja de pegarle de costado a la entidad que encabeza Alejandro Domínguez.

El planteo desde AFA

Aunque se espera la contestación formal, desde AFA ya le deslizaron a Olé su postura. “La UEFA las quiere todo para ellos. En 2025 ellos no podían por las fechas del calendario. Después, caído lo de Qatar, ofrecen que juguemos en el Bernabéu y lo quieren hacer aparecer como normal…”, indicó un directivo.

“Parece que sólo que te tenés que adaptar a lo que quieren ellos“, remarcó la misma fuente por lo bajo, reconociendo que el único pedido que partió desde nuestro país era jugar el 31 para tener un día más de preparación, y que desde Europa lo bocharon.

En este contexto, la relación entre AFA y UEFA quedó tensa. Y mientras Tapia fue autorizado a viajar al sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana que se celebrará el jueves 19, se aguarda para ver cuál será la devolución que partirá en las próximas horas a un comunicado ciertamente duro.

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