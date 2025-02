​Los argentinos dejaron todo en la carrera del desierto de Abu Dhabi 

Desde Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

El adolescente que debutó en el Dakar 2014 como el piloto más joven de la grilla y que rápidamente consiguió el récord de victoria de etapa con menor edad en la historia escribió hoy un nuevo capítulo en su campaña. Aunque Jeremías González Ferioli invirtió su tiempo en el estudio para ser Licenciado en Administración de Empresas, para ayudar en el comando de la firma familiar, nunca dejó la adrenalínica pasión que hoy lo pone a tope. Ya no corre en cuatriciclos como en aquellos años pero sigue siendo protagonista, junto a Sebastián Cesana, en la categoría llamada Side by Side, donde venció por primera vez en el Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC) y en una carrera mítica, en el desierto más grande del mundo, que se disputó esta semana en Emiratos Árabes Unidos: El Abu Dhabi Desert Challenge.

Con treinta años cumplidos en diciembre lleva dos tercios de su vida andando en cuatriciclos. Compitió desde los 15, así que la mitad de su recorrido estuvo ligado a los viajes por terrenos difíciles. Al tomar la decisión de dejar los quads y pasar a algo más parecido a un auto, como es un vehículo UTV típico para el esparcimiento en terrenos arenosos, comenzó a conocer y desarrollar su propio equipo hasta que un día se unió a una escuadra oficial. Hoy es uno de los desarrolladores de Can Am para mostrar el producto Maverick R 2024 como un posible ganador de las carreras más duras del mundo. Se anotaron en el Rally Dakar 2025 disputado semanas atrás en Arabia Saudita pero el resultado estuvo lejos de ser el esperado. En diálogo con Página|12 en Emiratos Árabes Unidos, contó el piloto cordobés que hoy tienen la tranquilidad de que solamente faltaron horas de desarrollo. “Nos faltaron kilómetros, el auto es muy bueno pero se pudo ver recién después de la tercera etapa del Dakar y aquí le podemos poner un moño a la carrera perfecta en el Abu Dhabi Desert Challenge”, remarcó Ferioli bajo el fuerte sol emiratí, en algún punto perdido entre la región de Al Dhafra y Abu Dhabi. Ciertamente, no hubo día en el que no dominaron la clasificación de la categoría Side by Side, por lo que crecerán las acciones del South Racing, equipo que desarrolló el auto, para ser uno de los más buscados en las próximas competencias.

Para el matrimonio de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini fue una carrera de altibajos, con inmensos problemas que lograron superar al final de la carrera. Llegaron con la idea de un podio pero un vuelco los hizo desertar al principio, reengancharse con una penalidad en el tiempo que los retrasó y hasta fueron chocados en la penúltima etapa. Con la suerte de su lado, a pesar de todo, lograron llegar al final y sostener la punta del mundial en la categoría Challenger.

“No terminamos como lo planeamos, veníamos liderando y tuvimos un fuerte vuelco en las dunas. Eso me trajo dolores en la mano izquierda a mi, a Vale en el cuello porque golpeamos muy fuerte y luego la carrera fue otra”, describió el piloto. Por supuesto, Valentina, desde el puesto de navegante en el binomio, insistió en que “estas carreras son día a día y las dunas son todas distintas”. Siguiendo el rubro femenino, la saudita Dania Akeel ganó la carrera en esta clase y marcó otro hito en la competición.

También Luciano Benavides, siempre protagonista en motos con su KTM de representación oficial de fábrica, enfrentó una carrera difícil. No tuvo incidencias, ni caídas importantes, pero tampoco se sintió cómodo con la puesta a punto de la moto como para presionar en el clasificador. Quería terminar entre los mejores, pero el último día perdió el podio y culminó en el cuarto lugar, detrás del ganador Daniel Sanders (KTM) y los escoltas del australiano, ambos con Honda, el estadounidense Ricky Brabec y el español Tosha Schareina. Entre los argentinos también se destaca la gran carrera de Leonardo Cola (KTM) en el 17° lugar de la clase Rally2, así como Sebastián Urquía (KTM) siendo 31° y el dolorido Eduardo Alan (KTM), con el esfuerzo para completar el recorrido aunque sea en el último puesto del clasificador.

No hay rincón del planeta en donde una carrera todo terreno se haya disputado y no haya tenido alguna vez a Nasser Al-Attiyah adelante. El príncipe qatarí ha vuelto a ganar en el Rub Al Khali, el mar de arenas más grande del mundo, inscribiendo esta vez el nombre de Dacia como factoría vencedora en el torneo internacional del rally raid. “Es muy importante vencer con una automotriz como Dacia y ahora el objetivo, después del Dakar, es ganar el campeonato mundial”, lanzó el medallista olímpico (bronce en Londres 2012) que representó a Qatar en la modalidad skeet, de tiro.

Emocionado con la batalla deportiva, el brasileño Lucas Moraes culminó a pocos segundos de Nasser, el especialista, lo que marcó una de las definiciones más ajustadas luego de hacer casi dos mil kilómetros en la última semana. El estadounidense Seth Quintero fue tercero y un sorprendente Juan Cruz Yacopini saltó del séptimo al cuarto lugar en la última jornada. “Teníamos una estrategia que no sabíamos si iba a funcionar pero las carreras se definen el último día”, sobre el tema respondió el mendocino. Con esto se cierra el segundo capítulo y el calendario apunta a Sudáfrica para la tercera fecha, del 18 al 24 de mayo.

