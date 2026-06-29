​Los 20 récords que ya rompió el Mundial 2026 y el dato de Messi que todavía guarda suspenso 

El Mundial 2026 ya arrancó la fase de playoffs, con el triunfo de Canadá, 1 a 0 ante Sudáfrica, que puso a uno de los anfitriones en octavos de final. Aunque el Planeta Fútbol también se sorprende con los registros que se rompen, y no solo por los siete partidos consecutivos con goles de Lionel Messi, que ya arrastraba cuatro de Qatar 2022.

En Olé te aportamos los registros.

Primer Mundial con 48 selecciones, el formato más grande de la historia.

Hubo 4.644.549 espectadores en la fase de grupos, récord de asistencia para esta instancia.

Se difundió 99,7% de ocupación en los estadios durante los primeros 72 partidos.

Se informó que hubo 64.508 espectadores de promedio por partido.

Se superó el récord histórico de asistencia del Mundial de Estados Unidos 1994, que había sido de 3,5 millones.

La FIFA registró su mayor asistencia en un solo día: 426.834 espectadores el 25 de junio.

215 goles en la fase de grupos, nuevo récord para una Copa del Mundo, con la aclaración de que se pasó de ocho a 12.

Promedio de tres goles por partido.

Lionel Messi se convirtió en el primer jugador en marcar en siete partidos consecutivos en un Mundial.

Messi pasó a ser el máximo goleador histórico de los Mundiales, con 19 goles.

Messi también se convirtió en el jugador de mayor edad en hacer un hat-trick mundialista, con 38 años y 357 días.

Kylian Mbappé quedó al acecho del récord de Messi, con 16 goles.

Cristiano Ronaldo llegó a 10 goles y superó a Eusébio como máximo goleador portugués en Mundiales.

Harry Kane superó a Gary Lineker y quedó como máximo goleador inglés en Copas del Mundo, con 11 goles.

Canadá 6-0 Qatar: primera vez que una selección de Concacaf marca más de cuatro goles en un partido mundialista.

Estados Unidos 4-1 Paraguay: primera vez que EE.UU. marca cuatro goles en un partido de Mundial.

México ganó tres partidos mundialistas consecutivos por primera vez.

Senegal se convirtió en la primera selección africana en marcar cinco goles en un partido de Mundial.

Japón 4- Túnez 0 fue el partido número 1000 en la historia de los Mundiales y la mayor goleada de un equipo asiático en la competencia.

Cabo Verde fue el único debutante invicto de la fase de grupos y pasó a eliminación directa.

Siete selecciones se clasificaron por primera vez a una fase eliminatoria: Bosnia y Herzegovina, Cabo Verde, Canadá, RD Congo, Costa de Marfil, Egipto y Sudáfrica.

Se registraron un total de 1774 disparos (una media de 24.6 por partido), y Bélgica fue la selección que más intentos realizó en el torneo, con 73. De las 48 naciones participantes, 47 marcaron un gol en la fase de grupos; solo Panamá no lo consiguió. Hasta la fecha, se han marcado 2935 goles en la historia de la competición.

Dick Advocaat, DT de Curazao, se convirtió en el entrenador de mayor edad en la historia del torneo, con 78 años.

Hugo Broos, de Sudáfrica, pasó a ser el técnico de mayor edad en ganar un partido mundialista, con 74 años.

Hugo Broos, técnico de Sudáfrica. Hugo Broos, técnico de Sudáfrica.

Ismael Saibari, de Marruecos, fue el primer jugador africano en marcar en tres partidos consecutivos en un Mundial.

Más de 5,5 millones de aficionados pasaron por los FIFA Fan Festivals.

Los canadienses festejan en el Fan Fest. Los canadienses festejan en el Fan Fest.

Récord de asistencia diaria en Fan Festivals: 527.402 personas el 24 de junio.

El Fan Festival de Ciudad de México tuvo su mayor día con 201.500 personas.

El partido inaugural México-Sudáfrica fue el partido inaugural más visto en inglés en Estados Unidos, con 7,2 millones en Fox.

Brasil-Marruecos fue la transmisión de fase de grupos sin Estados Unidos más vista en la TV estadounidense en inglés, con 10 millones.

La primera victoria de Canadá fue el partido de fase de grupos más visto en la historia del país, con 5,3 millones de audiencia media.

En China, el torneo ya alcanzó 205 millones de espectadores únicos tras 41 partidos.

FIFA.com llegó a 130 millones de visitantes únicos, un 26% más que en Qatar 2022.

La app del Mundial tuvo 30 millones de visitantes únicos, un crecimiento del 130%.

Las redes sociales de FIFA sumaron 39 millones de nuevos seguidores durante la fase de grupos.

Las interacciones y visualizaciones de video en redes ya superan las de todo el Mundial 2022.

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