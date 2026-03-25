​Los 12 jugadores que buscan meterse en la lista de su primer Mundial 

La Selección entró en modo on: este martes, Lionel Scaloni encabezó el primer entrenamiento de esta ventana FIFA, la última que le permitirá testear alternativas antes del Mundial. La próxima será pegado al arranque del torneo y con la lista de 26 elegidos para viajar e instalarse en el búnker de Kansas. Y es por eso que estos días de trabajo tendrán mucho valor para el CT.

Dentro de los 30 citados que comenzaron a trabajar en el predio hay 12 futbolistas que intentarán aprovechar la oportunidad. Para varios de ellos incluso será la primera chance de mostrarse ante Scaloni: por actualidad, se reposicionaron en la consideración y los amistosos ante Mauritania (el viernes 27) y Zambia (martes 31) les servirán de plataforma de lanzamiento.

Juan Musso

Juan Musso en la Selección Argentina (Prensa AFA). Juan Musso en la Selección Argentina (Prensa AFA).

El puesto de tercer arquero está reñido. El actual #1 del Atlético Madrid le sacó ventaja en este llamado a Walter Benítez y a Facundo Cambeses, quien había sido convocado en el cierre de 2025. En esta temporada suma cinco vallas invictas en 10 partidos jugados con el Atlético Madrid de Simeone (12 goles recibidos). En 2026 ganó continuidad por la lesión de Jan Oblak.

Agustín Giay

Giay, en la Sub 20 (Emmanuel Fernández). Giay, en la Sub 20 (Emmanuel Fernández).

Una de las sorpresas de la lista de Scaloni. Se sumó a la convocatoria de 30 futbolistas en lugar de Gonzalo Montiel para cubrir una posición en la que a Scaloni no le sobran variantes.

Aunque Nahuel Molina asoma como primera opción, la irregularidad de Cachete y la baja sensible de Juan Foyth (rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda) ha achicado el margen de variantes. El ex San Lorenzo no comenzó el 2026 como titular en Palmeiras, aunque en su año y medio en el fútbol de Brasil acumula 73 encuentros disputados, promediando 65’.

Lucas Martínez Quarta

Martínez Quarta, en la Copa América. Martínez Quarta, en la Copa América.

La baja por lesión de Leonardo Balerdi motivó el regreso del Chino. Campeón de América en 2021 y 2024, no tiene acción en la Mayor desde los 7’ que sumó en la victoria ante Perú en el torneo continental celebrado en Estados Unidos en 2024.

Para el defensor, quien no está en su mejor momento en River, es una oportunidad invaluable a 80 días del Mundial, aunque la larga ausencia no juega a su favor para estar en la nómina final: el hombre del Olympique es la primera opción a Cuti Romero.

Marcos Senesi

El defensor de 28 años en una de las últimas convocatorias de la Selección Argentina. (Foto: Instagram). El defensor de 28 años en una de las últimas convocatorias de la Selección Argentina. (Foto: Instagram).

Un nuevo llamado que lo reposiciona. El zaguero del Bournemouth de la Premier League -32 partidos jugados en la temporada- ya estuvo afectado a la Mayor en octubre: fue titular y jugó los 90 minutos ante Venezuela, en Miami (1-0), cortando tres años de ausencia (había debutado jugando 28 minutos ante Estonia en junio de 2022).

Luego, fue suplente ante Puerto Rico y Angola. Sin Lisandro Martínez a disposición, Scaloni busca variantes en ese puesto para Nicolás Otamendi. Senesi parece estar por delante de otras opciones como Facundo Medina: debe refrendarlo.

Tomás Palacios

Tomas Palacios. Tomas Palacios.

Otra de las novedades de Scaloni. Titular y sorpresa grata en Estudiantes, a los 22 años su rápida adaptación al fútbol argentino tras su vuelta al país procedente de Inter (llegó a préstamo) llamaron la atención del cuerpo técnico de la Mayor, que eligió tenerlo cerca para observarlo de cerca durante la ventana FIFA

En este llamado, Palacios superó en la puja a Lautaro Rivero, zaguero de River, quien ya había sido llamado para jugar ante Venezuela y Puerto Rico (debutó ante los centroamericanos jugando 45’ de la victoria 6-0).

Gabriel Rojas

Gabriel Rojas Gabriel Rojas

Una variante más para el lateral izquierdo en el que sólo pesan los históricos (Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña) además de Nico González, polifuncional que ofrece la opción de moverse por toda la banda.

Titular indiscutido en Racing, a los 28 años se está destacando por su capacidad defensiva pero también por su filo en ataque, convidando tres asistencias en 11 partidos del Apertura. En su primer llamado a la Mayor tras participar del proceso de Juveniles (Sub 17 y Sub 20) busca ganarse un lugar en el sprint final en una posición en la que Scaloni ha testeado apellidos que ya parecen lejos del radar como Julio Soler (Bournemouth), Francisco Ortega (Olympiakos) o Lucas Esquivel (Paranaense).

Máximo Perrone

Perrone (en el centro) en el Mundial Sub 20 de 2023 (Juano Tesone). Perrone (en el centro) en el Mundial Sub 20 de 2023 (Juano Tesone).

El talento surgido de Vélez, con pasado en el Manchester City y vigencia en el Como 1907 gana terreno en un puesto en el que Scaloni busca un reemplazo con proyección a Leandro Paredes. Hasta el momento, el CT probó otros apellidos (Alan Varela, Aníbal Moreno, Enzo Barrenechea) pero ninguno se ganó esa plaza potencial.

Con pasado en Juveniles (jugó el Mundial Sub 20 de 2023), en alza en el club italiano y con sus primeros 5’ jugados en la Mayor ante Angola, Perrone lleva tres goles y cuatro asistencias en 32 partidos jugados en la temporada. Estos días en el predio serán decisivos.

Valentín Barco

Barco, previo al amistoso ante Angola (REUTERS/Pablo Morano). Barco, previo al amistoso ante Angola (REUTERS/Pablo Morano).

Su crecimiento en el Racing de Estrasburgo le permitió reaparecer en el radar de la Selección a fin de año, cuando fue al banco pero no ingresó en el triunfo ante Angola. Antes había sumado apenas un llamado (por Eliminatorias, ante Chile y Colombia) desde su primera citación, en marzo de 2024, cuando hizo su debut (jugó 34’ ante El Salvador en Estados Unidos).

En una posición renovada, Scaloni lo considera como interior por izquierda, donde juega en Francia. Su temporada en el fútbol galo, excelente: dos goles y nueve asistencias en 37 partidos. Ese rol Argentina tiene alternativas (Mac Allister, Palacios, Enzo Fernández, Thiago Almada) pero el Colo intentará sumarse como opción.

José Manuel López

José López. José López.

Ante la baja de Lautaro Martínez, el ariete de Palmeiras tendrá mayores oportunidades de sumar minutos en su cuarta convocatoria a la Selección: Scaloni ya lo había llamado para la última doble fecha de Eliminatorias (fue al banco en el 0-1 ante Ecuador), y también para los amistosos ante Venezuela (suplente), Puerto Rico (debutó y dio una asistencia participando de 61’ en el 6-0) y Angola (jugó 5’).

En lo que va del año acumula 9 goles y 3 asistencias en 19 partidos con el Verdao, con el que fue subcampeón de la Copa Libertadores. Por biotipo, alternativa al Toro al igual que un competidor directo como Panichelli.

Joaquín Panichelli

Panichelli y Cuti Romero entrenando (REUTERS/Pablo Morano). Panichelli y Cuti Romero entrenando (REUTERS/Pablo Morano).

Se coló en la agenda de la Selección con su enorme rendimiento en el Racing de Estrasburgo. Con 23 años, el centrodelantero cordobés está entre los top scorers de la liga de Francia: lleva 20 en 39 partidos, además de cuatro asistencias.

Un destacadísimo promedio de gol (uno cada 147’) llamó la atención de Scaloni, quien ya lo había citado en noviembre para el amistoso ante Angola (debutó jugando 4’ en la victoria 2-0 en Luanda). No haber sido convocado en el primer llamado de marzo -la lista inicial era de 28; se amplió a 30 cuando se confirmó el amistoso ante Zambia- es señal de que está un escalón detrás de López.

Gianluca Prestianni

(Foto: @gianlucaa_11) (Foto: @gianlucaa_11)

Con 20 años, su crecimiento en Benfica -y su compromiso albiceleste de presionar para jugar el Mundial Sub 20 de 2025- le abrieron una chance en la Selección. Con José Mourinho se asentó y jugó buena parte de los 34 partidos que acumula en las Águilas (tres goles, tres asistencias). Todo en el marco de un arranque de año en el que quedó envuelto en la controversia por supuestos dichos racistas denunciados por Vinicius Junior.

Extremo por la izquierda rápido y gambeteador, tras debutar ante Angola (4’) intentará demostrarle a Scaloni que puede ofrecerle una variante a Thiago Almada y a Nico González, aunque con otras características. Presente y futuro.

Franco Mastantuono

Mastantuono, con la #10 ante Ecuador (Juano Tesone), Mastantuono, con la #10 ante Ecuador (Juano Tesone),

La sorpresiva ausencia en el primer llamado de 28 citados fue un mensaje: las dificultades para ganar terreno en el Real Madrid no le juegan a favor. Tratándose de un juvenil de 18 años, el cuerpo técnico comprende que el proceso de ensamble al fútbol europeo podía darse de este modo: el propio Scaloni lo alertó luego de que Franco fuera titular ante Venezuela, por Eliminatorias.