​Locura por ver a Cristiano Ronaldo y Modric: venden entradas a ¡21.100 dólares! para Portugal vs. Croacia 

Es el último baile mundialista tanto de Cristiano Ronaldo como de Luka Modric. Uno podrá seguir compitiendo por la corona y otro se despedirá de forma anticipada. Ese duelo de estrellas eleva la importancia que de por sí ya tiene un mata-mata entre Portugal – Croacia por los 16avos de final de la Copa del Mundo, lo que se ve reflejado en el valor de los tickets. Porque en medio de la revolución que se generó en los alrededores del Toronto Stadium por este partido a todo o nada con la presencia de los dos cracks, los precios de reventa llegaron a superar los ¡21.000 dólares! por una entrada.

Según datos publicados por la cadena de televisión CTV News, algunas de las localidades para el encuentro que se jugará este jueves aparecen en el sitio SeatGeek por más de 30.000 dólares canadienses (21.100 dólares estadounidenses o 18.500 euros). A su vez, las más baratas para un asiento individual superaban los 2.600 dólares, valores considerablemente elevados si se comparan con los precios oficiales que la FIFA estableció entre 335 y 875 dólares en 2025.

Además del cruce a todo o nada entre CR7 y Modric, ex compañeros en Real Madrid, la sede también tiene un papel fundamental en esta locura por conseguir una butaca en un estadio con capacidad para 45 mil personas que estará repleto. En el área metropolitana de Toronto se calcula que viven unas 140.000 personas de origen portugués y alrededor de 35.000 de origen croata, cifras que alimentaron considerablemente la demanda local para este choque.

Si bien la provincia canadiense de Ontario, a la que pertenece Toronto, aprobó este año una legislación para prohibir la reventa de entradas por encima de su valor nominal, las plataformas se las rebuscan en un contexto donde nadie en la ciudad se quiere quedar afuera.

En medio de este clima de euforia, Portugal tendrá que elevar su cotización en la Copa del Mundo tras no cumplir con las expectativas y terminar como segundo en el Grupo K. Los lusos iniciaron su camino en el certamen con un pálido 1-1 ante Congo, lo que generó fuertes críticas de la prensa local, se recuperaron con un 5-0 a Uzbekistán, pero cerraron la fase inicial dejando dudas en el último 0-0 frente a Colombia.

Por su parte, Croacia consiguió su boleto siendo segundo del Grupo L liderado por Inglaterra. Los balcánicos sufrieron un duro tropiezo en su debut al caer por 4-2 frente a los Tres Leones, pero reaccionaron a tiempo y sumaron seis puntos clave ante Panamá y Ghana.

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