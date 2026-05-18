​Locura en Córdoba por los héroes de La Paternal: una multitud de hinchas recibió a los jugadores de Belgrano en el aeropuerto 

Apenas Ramiro Hernandes cruzó su penal y lo ajustó contra el ángulo izquierdo para meter a Belgrano en la final después de un partidazo en La Paternal, gran parte de Córdoba se volvió una fiesta.

Con su núcleo fuerte en el barrio Alberdi, la gente del Pirata empezó con unos festejos que durarían hasta largas horas de la noche y que terminaron con varios hinchas recibiendo a los futbolistas en el aeropuerto.

Belgrano se impuso desde la tanda de los penales (EFE). Belgrano se impuso desde la tanda de los penales (EFE).

Pasada una larga noche en Córdoba Capital y con toda la delegación del club finalista a punto de aterrizar, varios fanas del Pirata se acercaron al Aeropuerto Ambrosio Taravella, el único comercial de la provincia.

Allí, tras varios minutos con los hinchas cantando, llenando el hall cercano a la puerta de arribos de banderas y bailando algún que otro cuarteto, el plantel y todo el staff hizo su salida triunfal.

Como no podía ser de otra manera, el Chino Zelarayán fue quien encabezó la final a puro canto. Y atrás suyo, Lucas Passerini, Emiliano Rigoni, Uvita Fernández y los pibes del club se sumaron a los festejos.

Zelarayán, el emblema de este Belgrano (EFE). Zelarayán, el emblema de este Belgrano (EFE).

Tras su llegada, los jugadores aprovecharon para sacarse algunas fotos con la marea de hinchas de Belgrano en la que se convirtió el aeropuerto. Esto, en medio de cánticos que constantemente sonaban de fondo y a los que, de a poco, se fueron sumando los jugadores, quienes terminaron como un grupo de hinchas más cantando todos los hits del Pirata en pleno aeropuerto.

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