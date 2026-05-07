​Llegó como apuesta y hoy es una de las clave de Independiente de cara a Central 

Llegó como una apuesta, se metió al equipo por necesidad y hoy es un nombre fijo pensando en los octavos de final del Torneo Apertura contra Rosario Central. Maximiliano Gutiérrez pasó de ser un desconocido en Independiente a ser una de las armas principales del ataque de un conjunto que sueña con dar el golpe en el Gigante de Arroyito y ilusionarse con más.

Santiago Montiel salió de su lugar de extremo tras su lesión. (Foto: Prensa Independiente) Santiago Montiel salió de su lugar de extremo tras su lesión. (Foto: Prensa Independiente)

Video: TNT Sports

Su llegada al club

El chileno, que hace pocos días cumplió 22 años, arribó a Avellaneda el 21 de febrero a préstamo, por un año y con opción, desde Huachipato. Lo hizo luego de los reiterados pedidos por parte de Gustavo Quinteros para sumar un extremo ante las salidas de Diego Tarzia, Javier Ruiz, Enzo Taborda, Santi López y Alan Laprida, los dos primeros con ventas y los otros a préstamo a diferentes clubes. Apenas tres días después de firmar su contrato y ser presentado de manera oficial tuvo su estreno en el empate contra Gimnasia de Mendoza. Luego ingresó desde el banco en la caída con Instituto y en la victoria con Racing.

La lesión de Santiago Montiel en el clásico, sumado a los inconvenientes físicos de Ignacio Pussetto y el hecho de llevar de a poco al pibe Facundo Valdez, hizo que el entrenador le diera la oportunidad de debutar desde el inicio en el derbi con Boca, en la Bombonera. En medio de un marco pesado, Maxi respondió, estuvo a la altura y se ganó el puesto.

Gustavo Quinteros, con la mente puesta en Central. (Foto: Juano Tesone) Gustavo Quinteros, con la mente puesta en Central. (Foto: Juano Tesone)

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Cómo se ganó el puesto

Repitió titularidad ante Defensa y Justicia, encuentro en el que metió su primer gol en el fútbol argentino. Sus buenos rendimientos llevaron a que Quinteros optara por mantenerlo como extremo por el sector derecho a pesar de la recuperación de Montiel, una pieza fundamental que viene siendo castigado por las lesiones.

Ante Riestra (0-1) y San Lorenzo (2-1), el DT lo mantuvo en esa posición, relegando a Santiago a ubicarse por el centro de la cancha en lugar de Ignacio Malcorra. ¿Cómo le fue? Gol y asistencia en el Nuevo Gasómetro. Así, con dos goles en siete partidos, Gutiérrez se perfila para volver a relegar a Montiel a otro puesto y aparecer como una de las armas principales del Rojo.

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