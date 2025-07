​Lionel Messi y una posible sanción en la MLS por ausentarse del All Star Game  

Lionel Messi, principal atractivo de la Major League Soccer, no estará presente en el All Star Game que se celebrará en Austin, Texas. La novedad encierra una situación compleja: la ausencia, salvo justificación médica, podría derivar en una sanción reglamentaria que lo marginaría del próximo compromiso oficial del Inter Miami.

Según el reglamento vigente de la MLS, los futbolistas seleccionados para el Juego de las Estrellas que no se presentan sin una lesión comprobada, son pasibles de una suspensión automática por un partido de la temporada regular.

La normativa, pensada para evitar deserciones en un evento central del calendario comercial de la liga, se aplicó en el pasado a figuras como Zlatan Ibrahimović (2018) y Carlos Vela (2021).

El delantero rosarino no asistió a los entrenamientos previos del equipo All Star, dirigido por el español Nico Estévez, ni el lunes ni el martes. Si bien no hubo parte médico oficial ni por parte del Inter Miami ni de la organización, su ausencia encendió la especulación.

Desde la MLS, sin confirmarlo públicamente, dejaron trascender que una posible sanción está sujeta a la presentación de documentación médica que justifique su inactividad.

La situación plantea una paradoja evidente: la misma liga que potenció su impacto global a partir de la llegada de Messi en 2023 se ve ahora en la disyuntiva de sancionarlo por no participar de un evento sin relevancia deportiva.

El All Star Game, tradicionalmente concebido como una exhibición destinada al entretenimiento, tiene un fuerte componente comercial: visibilidad televisiva, activaciones de marca, ventas de merchandising y promoción internacional.

En caso de confirmarse la suspensión, Messi se perdería el duelo del sábado 26 de julio ante FC Cincinnati por la temporada regular. Una eventual ausencia que afectaría directamente al público, considerando que miles de aficionados adquieren sus entradas con la expectativa de verlo en la cancha.