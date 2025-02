​Liga Profesional: un sábado recargado con grandes clásicos 

Este será un sábado más que atractivo para el desarrollo del la cuarta fecha de Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, que contará con dos de los clásicos más importantes del fútbol argentino. River recibirá a Independiente en el Monumental desde las 20.15, con árbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de ESPN Premium; mientras que Racing recibirá en el Cilindro de Avellaneda a Boca, desde las 22.15, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de TNT Sports. Además, este sábado de supercacción tendrá otros dos encuentros: Vélez recibirá a San Lorenzo en el Amalfitani desde las 18.00 (Facundo Tello, ESPN Premium) y Rosario Central recibirá en el Gigante de Arroyiyo al golpeado Atlético Tucumán desde las 19.30 (Héctor Palleta, TNT Sports).

El River de Gallardo, que en sus tres primeras presentaciones en el Torneo Apertura –donde sumó dos empates, ante San Lorenzo y Platense, y una victoria frente a Instituto– no terminó de convencer ni al DT ni a los hinchas y se ubica en la sexta posición de la tabla de la Zona B con 5 puntos, tendrá una valiosa oportunidad para mostrar sus aspiraciones y su carácter como equipo, ya que enfrente tendrá al Independiente de Vaccari, el único de los 30 equipos que participan de la Liga Profesional que ganó en las tres iniciales del certamen –Sarmiento, Talleres y Gimnasia– y lidera la Zona B con 9 puntos.

Gran estratega, el Muñeco deberá encontrar los puntos débiles del equipo de Vaccari, quien no solo ha logrado levantar la imagen del Rojo sino que ha potenciado su juego ofensivo. Con 7 goles a favor, el Rojo es uno de los equipos más efectivo del torneo, junto a Racing y Defensa y Justicia. Con un esquema 4-2-3-1, Independiente se vuelve muy peligroso cuando ataca, sobre todo cuando suma a sus marcadores laterales, y es precisamente en el mediocampo donde el Millonario deberá explorar y aprovechar las oportunidades que se le presenten, sobre todo en el retroceso del rival cuando éste pierde la pelota. Independiente, por su parte, deberá jugar con la presión extra que –en este contexto– River tendrá ante la obligación de ganar en el Monumental. Eso si, el DT no podrá contar con el delantero Ignacio Maestro Puch, quien sufrió un desgarro en el aductor.

En el Cilindro de Avellaneda también se espera un clásico emocionante entre dos equipo que buscan levantar la imagen entregada en sus últimas presentaciones. En el caso de los dirigidos por Gustavo Costa, tras un arranque prometedor con dos victorias en fila –Barracas Central y Belgrano de Córdoba, este último con goleada–, cayó luego con estrépito frente a Estudiantes en La Plata, y se ubica en la sexta posición de la tabla con seis puntos, uno más que Boca, que ocupa la décima posición producto de dos empates ante Argentinos y Unión, y una victoria, en su última presentación frente a Huracán.

Cavani, Boca, y Maravilla Martínez, Racing.

En el caso de Racing se agregan algunas dificultades extras, ya que el DT no podrá contar con los defensores Santiago Sosa y Agustín García Basso, ambos lesionados. Mientras que, por el lado de Boca, el DT Fernando Gago no tendría dificultades para repetir el equipo que viene de vencer a Huracán, aunque aún no hay nada definido al respecto y, en busca de elevar el rendimiento, podrían darse modificaciones.

Tanto a Racing como a Boca ganar el clásico podría servirles de impulso para la seguidilla de partidos que ambos equipos deberán afrontar en los próximos 30 días, ya que los dos tendrán que afrontar, ademá de los encuentros por la Liga Profesional, partido de ida y vuelta internacionales. El Xeneize por el Repechaje para ingresar a la zona de grupo de la Copa Libertadores 2025, y la Academia por la Recopa Sudamericana ante el Botafogo de Brasil.

La jornada del sábado la abrián el necesitado Vélez, que curiosamente viene de ganar la Liga Profesional 2024 y, tras el cambio de entrenador –Sebastián Domínguez reemplazó al uruguayo Gustavo Quinteros– en sus tres primeras presentaciones no pudo sumar ningún punto, ya que perdió en el debut frente a Tigre, luego cayó como local frente a Platense y volvió a perder en Córdoba frente a Instituto. Para el DT del Fortín, que podrá volver a sentarse en el banco luego de la sanción que recibió por parte de la AFA por su discusión acalorada con el árbitro Andrés Merlos, el gran desafío sigue siendo encontrar el equipo para mejorar el desempeño por lo que se esperan algunos cambios de nombres. El que seguro no estará es el delantero Imanol Machuca, lesionados.

Distinta es el presente de San Lorenzo, que bajo la conducción de Miguel Russo viene de una racha positiva, con victorias sobre Talleres y Gimnasia, y un empate sin goles frente a River en el Nuevo Gasómetro. Así, con siete unidades y se ubica en el cuarto puesto de la tabla y frente a este Vélez flojo tendrá una inmejorable oportunidad para seguir prendido en la parte alta de la tabla. La única baja en el equipo de Boedo sería la de Ezequiel Cerutti, quien debió entrenarse en la semana en forma diferenciada y fue bajado de la lista de concentrados.

Por último, Rosario Central y Atlético Tucumán se medirán en el Gigante de Arroyito con realidades también diferentes. Los dirigidos por Ariel Holan buscarán extender su invicto en este certamen –dos victorias ante Godoy Cruz y Lanús, y un empate ante San Martín de San Juan– ante el Decano, que viene de una victoria en el debut ante San Martin, y dos derrotas en fila ante Central Córdoba y Riestra, lo que provocó la renuncia del DT Facundo Sava, que ante los rosarinos dirigirá por última vez al Decano.

