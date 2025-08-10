​Liga Profesional: Sarmiento venció a San Martín en San Juan 

Cerca del final del partido, Sarmiento de Junín venció por 1 a 0 como visitante a San Martín de San Juan y conquistó su primer triunfo en el torneo Clausura de la Liga Profesional, en el debut de Facundo Sava como su entrenador, por la cuarta fecha del certamen.

El encuentro, disputado en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez, se mantuvo cerrado hasta los 38 minutos del segundo tiempo, cuando en una jugada que inicó en un córner a favor de los visitantes Gastón González rompió la paridad con un remate certero que selló la victoria para el conjunto de Junín. El mediocampista fue la figura del partido: además del gol, completó cinco pases correctos, recuperó dos balones y generó dos remates al arco. En el plano defensivo, Gabriel Díaz -quien ingresó en la segunda parte- también tuvo una actuación destacada al imponerse en dos duelos clave.

Con este resultado, Sarmiento suma tres puntos vitales en su lucha por escalar posiciones y consigue su primera victoria en el torneo Clausura. Este primer triunfo en el certamen se produce bajo la flamante conducción de Sava, quien asumió esta semana en reemplazo de Javier Sanguinetti, el primer técnico que se despide de un equipo en este Clausura.

El conjunto dirigido por Leandro Romagnoli, que lamentó la rápida salida por lesión del defensor Luciano Recalde a los 26 minutos de juego, sufrió de local una dura derrota y continúa comprometido en ambas tablas, la general y la de promedios, ya que se encuentra en el último escalón.