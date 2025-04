​Liga Profesional: River no pasó del empate en su visita a Junín  

River no cambia su imagen. Por más que amaga con despegar, el fútbol del equipo de Gallardo no termina de fluir y los resultados aparecen en cuentagotas: su visita a Junín se saldó un insulso 1-1 ante Sarmiento que le sirve mantener su invicto como visitante, pero que no alcanzó para conseguir siquiera un aprobado.

Los primeros minutos mostraron un River ambicioso, que encontraba un buen primer pase de Castaño para empezar a generar fútbol. Sin embargo, pese al predominio, el riesgo sólo llegada a través de balones áereos. Para colmo, con el correr de los minutos, la claridad empezó a decrecer.

Pero cuando la fluidez de River ya está perdida, un buen desborde de Mastantuono, con un mejor anticipo de Borja, le posibilitó adelantarse en el marcador. Claro que no pudo cambiar el desarrollo, que ya le pertenecía a Sarmiento. Por eso, no extrañó que llegara al empate por intermedio de Insaurralde, más allá que el gol se dio tras una serie de desinteligencias del fondo de River, que nunca pudo sacar del área un centro por arriba.

Molesto con lo visto, Gallardo planteó tres modificaciones que sirvieron para recuperar la sensaciones del arranque. Los buenos ingresos de Rojas, que metió un tiro libre en el travesaño, y Colidio le dieron un volumen de juego diferente, aunque le costó generar peligro. En cambio, una incursión en el área de Suhr casi provoca el segundo tanto, aunque la buena respuesta de Armani lo evitó. Y como en el primer tiempo, River se fue nublando hasta repetir el mismo partido anodino de casi todo el torneo.