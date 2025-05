​Liga Profesional: River fue demasiado para Barracas 

En un Monumental nuevamente repleto, River venció 3-0 este lunes a Barracas, en la última llave de play-offs de la Liga Profesional, y la victoria lo catapultó a disputar los cuartos de final, donde se medirá con Platense, que el último sábado había eliminado nada menos que a Racing en el Cilindro de Avellaneda.

En la previa, el equipo de Marcelo Gallardo llegaba envalentonado después de un “triunfazo” en Guayaquil, en palabras del propio entrenador, ante Barcelona por la Copa Libertadores, donde es primero en el Grupo B. Por si fuera poco, antes había despachado al Vélez de Guillermo Barros Schelotto con una goleada 4-1 en el plano local.

De su lado, el equipo de Rubén Insúa arribaba descansado, pero con los ánimos bien arriba después de ganarle a Huracán en el Tomás A. Ducó y finalizar 7º en la fase regular del Torneo Apertura.

Luego del impresionante recibimiento al plantel local que incluyó los no muy recomendables fuegos artificiales, el juego inició con una poblada línea de cinco defensores plantada por el DT Rubén Insúa, que acaso dificultaba las subidas de Montiel (seguido bien cerca por Rodrigo, el hijo del entrenador), no así las de Acuña, dado que Mater estaba muy ocupado por la marca de Colidio.

La estrategia defensiva del visitante se derrumbó a los 12 minutos, cuando un tiro libre desde el sector derecho ejecutado por el colombiano Castaño fue primereado de cabeza por Montiel para que el chileno Paulo Díaz, en su arremetida, señalara la apertura que encendió todo el estadio bajo una ecuación por demás efectiva: una llegada, un gol.

Barracas acusó el golpe y ensayó una respuesta con un cabezazo de Rak que no tuvo mayores consecuencias. River lateralizaba, tocaba y se organizaba mucho mejor que su rival, al que un gol tempranero lo obligaba a empezar a mirar un poco más el arco de enfrente. Javier Ruiz pretendía tomar la lanza en ese aspecto, pero no hallaba compañía. En el medio, el goleador Driussi probaba desde lejos los reflejos de Ledesma y Bustos reemplazaba a Montiel, tocado en su pierna derecha, donde no hace mucho sufrió un desgarro.

Antes del descanso, Mastantuono -que hasta entonces no había tenido tanta participación- arrastró marcas por la derecha y su pase filtrado fue interceptado por Ignacio Fernández, el nuevo director de la orquesta de Gallardo, para anotar el segundo.

El complemento mostró el oficio de River y la impotencia de Barracas. Castaño, Mastantuono y Colidio probaron a Ledesma, y mientras a Bustos le anulaban un golazo por falta previa, a Bruera le invalidaron otro por offside.

Lo cierto fue que, en Núñez, David no pudo contra Goliat porque Acuña sentenció el pleito y así River se las verá con Platense en la próxima instancia.