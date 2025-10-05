​Liga Profesional: Lanús venció a San Lorenzo en La Fortaleza 

Lanús superó este sábado a San Lorenzo por 2 a 1, en un partido correspondiente a la undécima fecha del Torneo Clausura. Los goles del “Granate” los convirtieron Sasha Marcich a los 29 minutos del primer tiempo y Walter Bou a los 8 del complemento. Por su parte, Diego Herazo descontó para el “Ciclón” a los 32 minutos del segundo tiempo. Con esta victoria, el equipo de Mauricio Pellegrino alcanzó la tercera posición de la Zona B con 20 puntos, mientras que el conjunto azulgrana quedó quinto con 16 unidades.

El inicio del encuentro mostró a San Lorenzo más decidido, presionando alto y generando peligro temprano: a los siete minutos, Iván Cuello estrelló un remate en el palo derecho del arquero Nahuel Losada, en la primera acción clara del partido. El visitante manejó la pelota en el tramo inicial e intentó de media distancia a través de Gulli, aunque sin precisión.

Con el correr de los minutos, Lanús fue emparejando el trámite y logró abrir el marcador a los 29 minutos, cuando Walter Bou desbordó por derecha y asistió a Sasha Marcich, que definió cruzado dentro del área para poner el 1-0.

El gol cambió el desarrollo del juego: el “Granate” ganó confianza y manejó los tiempos, mientras que San Lorenzo perdió claridad ofensiva. A los 40 minutos, Cerutti exigió a Losada con un potente disparo desde afuera del área, pero el arquero respondió con una gran atajada para mantener la ventaja. Así se fue el primer tiempo, con Lanús más firme en defensa y aprovechando la eficacia que le faltó a su rival.

En el complemento, el equipo local volvió a golpear rápido. A los ocho minutos, tras una pelota parada que quedó viva en el área, Walter Bou apareció con oportunismo para marcar el 2-0. El “Ciclón”, obligado a reaccionar, movió el banco e ingresaron Herrera y Herazo para renovar el ataque.

El cambio dio resultado, ya que a los 32 minutos el delantero colombiano aprovechó un rebote tras un mal despeje de Izquierdoz y definió de media vuelta para el 2-1 que encendió el final del encuentro.

En los últimos minutos, el equipo de Damián Ayude se volcó al ataque en busca del empate y tuvo una clarísima en los pies de Herrera, cuyo disparo se estrelló en el travesaño a los 48 minutos.

Lanús resistió con cambios defensivos y el oficio de sus experimentados, asegurando un triunfo valioso que lo deja en puestos de clasificación. En cambio, San Lorenzo se fue con la frustración de haber merecido más, pero con la necesidad de mejorar su efectividad de cara al arco rival.