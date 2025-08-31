​Liga Profesional: Independiente Rivadavia superó a Argentinos en Mendoza 

Independiente Rivadavia superó por 2-1 a Argentinos Juniors en Mendoza, en un partido por la séptima fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional en el que el local se impuso con goles de Fabrizio Sartori y Matías Fernández.

El encuentro comenzó con mucha intensidad y rápidamente llegaron las emociones: a los cinco minutos, Sartori abrió el marcador para el equipo mendocino tras aprovechar un rebote en el área chica. La reacción de su rival no demoró en llegar: el conjunto de La Paternal respondió de inmediato y, solo cinco minutos después, su mediocampista Hernán López estableció el empate, con una definición precisa luego de un centro del volante Matías Giménez.

En un primer tiempo que se reservó todos los gritos, la ventaja para el equipo dirigido por Alfredo Berti volvió a aparecer rápidamente: esta vez fue gracias a Fernández, quien se sirvió de una contra y estableció el marcador definitivo, a los 17 minutos, tras ser asistido por el defensor Sheyko Studer.

En el complemento, Independiente Rivadavia se quedó con diez jugadores por la expulsión del defensor Leonard Costa, cuando iban 63 minutos. Aún así, los conducidos por Nicolás Diez no lograron aprovechar la ventaja. Con esta victoria, el elenco mendocino alcanzó a Argentinos en el Grupo A, con ocho puntos, y celebró su segundo triunfo del certamen.