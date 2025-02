​Liga Profesional: Gimnasia sorprendió y se impuso ante Atlético  

Gimnasia La Plata dio el golpe en rodeo ajeno y se impuso 1-0 de visitante ante Atlético Tucumán. De entrada, el Lobo se puso en ventaja tras una gran habilitación de “Pata” Castro para la corrida de Rodrigo Castillo, que le ganó en velocidad a su marcador y venció la resistencia de Durso.

El Decano trataba de recomponerse de la desventaja y sólo lo consiguió a base de centros: uno de ellos, a cargo de Sánchez desde el sector izquierdo, parecía inofensivo pero se cerró y salió cerca de un poste de Insfrán, que más tarde se confió demasiado en otro lanzamiento de Martínez, esta vez desde la derecha, y la pelota se le escurrió en lo alto entre los brazos y no entró de milagro.

Antes del descanso, “Pata” Castro volvió a ceder para Castillo, que sólo pudo puntearla ante la acertada salida del arquero local.

En el complemento, Atlético Tucumán probó con De los Santos y en la réplica Castillo volvió a generar peligro con una exótica pirueta. Hasta que tanto Pusineri como Flores decidieron meter cambios. Piedrahita se fue directo al arco en una contra, pero la terminó mal.

Al final, ni un cabezazo del “Loco” Díaz ni un soberbio tiro libre del eterno “Pulga” Rodríguez (40 años), dos históricos del Decano, pudieron contribuir a evitar la derrota local.

0 A. TUCUMAN

Durso

D. Martínez

De los Santos

Brizuela

Infante

Ruiz Rodríguez

G. Acosta

A. Sánchez

N. Castro

Coronel

L. Díaz

DT: Pusineri

1 GIMNASIA

Insfrán

Corbalán

L. Morales

Suso

Silva Torrejón

L. Castro

Di Biasi

De Blasis

Merlini

R. Castillo

A. Sosa

DT: Flores

Estadio: Atlético Tucumán. Arbitro: Daniel Zamora.

Gol: 5m R. Castillo (G).

Cambios: 60m Auzqui por N. Castro (AT), Melo por G. Acosta (AT) y L. Rodríguez por Ruiz Rodríguez (AT), 62m Giampaoli por Corbalán (G) y Piedrahita por Merlini (G), 68m Garayalde por L. Castro (G), 72m Briasco por A. Sosa (G) y Max por De Blasis (G), 76m Godoy por D. Martínez (AT) y Bajamich por Coronel (AT).

