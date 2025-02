​Liga Profesional: Boca no la pasó bien, pero venció a Banfield 

Antes de su esperadísimo estreno ante Alianza Lima el próximo martes por la Fase 2 de la Copa Libertadores, Boca batió agónicamente 1-0 de visitante a Banfield, en el inicio de la sexta fecha del del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

En un duelo disputado bajo un cielo encapotadoen el Sur del conurbano, el duelo arrancó con la presión asfixiante del Taladro y un conjunto xeneize que se presentaba con seis modificaciones en relación con el éxito conseguido en La Bombonera ante Independiente Rivadavia la fecha pasada.

A partir del intento por salir prolijo desde el fondo, el chico Rey Domenech pretendía hacerse eje en la mitad de cancha, donde Zenón -primero por derecha y luego bien recostado por izquierda- buscaba asociarse con los delanteros, sobre todo a partir de la velocidad del “Changuito” Zeballos y la potencia de Giménez, un ex crédito del anfitrión.

Así y todo, en el primer cuarto de hora el Taladro llegó más y mejor, primero con un peligroso disparo desde afuera del área de Rivera y luego con un cabezazo de Maldonado que el travesaño y los reflejos de Marchesín lograron despejar.

Mientras Miramón no terminaba de hacer pie, Velasco seguía con intermitencias y Alaniz le ganaba las espaldas al peruano Advíncula, los remates de Zeballos impactaban en los rivales y Blanco insistía por izquierda con centros imperfectos, lo que despertaba disconformidad en Fernando Gago, que veía que el funcionamiento de su equipo no era el ideal. Por si fuera poco, Gonzalo Ríos se animó desde lejos y su zurdazo salió apenas arriba del horizontal. Recién sobre el final de la primera parte, Boca tuvo un leve repunte, aunque no representó trabajo para el arquero Sanguinetti.

La lluvia marcó la vuelta de los vestuarios y Bisanz tuvo una chance clarísima de frente al arco; luego, un venenoso tiro libre de Alaniz pudo ser contrarrestado por Marchesín y Río pudo anotar de palomita. El visitante no la pasaba bien y Banfield lucía agresivo en ataque y solidario a la hora de agruparse y desactivar los pocos arrestos boquenses.

Entonces Gago movió el banco en busca de un poco de aire para tanta asfixia: entraron Aguirre, Janson y los chilenos Palacios y Alarcón. La cosa no mejoraba, porque Boca no lastimaba y jugó su última carta con el ingreso del uruguayo Merentiel. Lo curioso del caso es que en el único corner en el complemento a favor de la visita, Lautaro Di Lollo puso la cabeza para convertir su primer gol en Primera y darle una angustiosa victoria a Boca, que en el final -ya con con diez por expulsión de Ayrton Costa- pudo ampliar, pero pasó zozobra y Marchesín salvó las papas y los tres puntos.

0 BANFIELD

Sanguinetti

Di Luciano

Maldonado

Pombo

De Ritis

Rivera

Río

L. Ríos

G. Ríos

Bisanz

Alaniz

DT: Broggi

1 BOCA

Marchesín

Advíncula

Di Lollo

A. Costa

Blanco

Miramón

Rey Domenech

Zenón

Velasco

M. Giménez

Zeballos

DT: Gago

Estadio: Banfield. Arbitro: Pablo Dóvalo.

Gol: 86m Di Lollo (B).

Cambios: 61m Palacios por Zenón (B) y Aguirre por Velasco (B), 69m López García por Bisanz (B), 72m Janson por Zeballos (B) y Alarcón por Miramón (B), Miranda por Rivera (B) y Adoryan por L. Ríos (B), 78m Merentiel por M. Giménez (B), 89m Arturia por Maldonado (B).

Incidencia: 88m expulsado A. Costa (B).

