​Liga Profesional: Atlético Tucumán derrotó a Platense y festejó en el José Fierro 

En el estadio José Fierro, Atlético Tucumán y Platense jugaban un partido entretenido, con llegadas peligrosas sobre ambos arcos y si bien los locales tenían un poco más de peso ofensivo, lo que terminó de cambiar el trámite del partido fue la expulsión de Raúl Lozano por un tremendo planchazo en la mitad la cancha.

El árbitro Fernando Espinoza le sacó primero una amarilla a Lozano pero enseguida lo llamaron del VAR para revisar la jugada y, una vez frente al tótem, el árbitro no dudó: anuló la amarilla y le mostró la roja directa por juego brusco al volante, dejando al Calamar con diez sobre el minuto final de la primera parte. Hasta este momento, lo más interesante había sido un violento remate de Kevin López que el arquero Federico Losas logró desviar con los dedos la trayectoria para que la pelota se estrellara contra el travesaño.

En el inicio del complementario, los dirigidos por Pusineri salieron decididos a hacer valer la diferencia numérica y a dos minutos del comienzo se pusieron en ventaja con un gol de cabeza de Ramiro Ruiz Rodríguez, de cabeza y, apenas cinco minutos más tarde, Ignacio Galván sentenció con una contra letal la suerte de los dirigidos por Kily González, que ya en desventaja ensayó tres variantes en fila como para intentar acomodar los desajustes.

No hubo caso. Los tucumanos siguieron controlando el trámite. Platense no parecía estar tan lejos en el trámite y por momentos se animaba a jugar de igual a igual, e incluso generó alguna que otra chance más o menos clara, locales no pusieron nunca en duda su ventaja.

El triunfo colocó a Atlético Tucumán en la zona de clasificación a los octavos de final del torneo Clausura, en la séptima posición con 15 puntos, mientras que Platense –con un partido menos porque tiene pendiente su encuentro frente a Independiente– bajó a la posición 13 en la tabla con 10 puntos en igual cantidad de partidos.