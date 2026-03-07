​Liga Nacional: San Lorenzo extendió la mala racha de Regatas 

Inesperados triunfos de los de abajo contra los de arriba. Por un lado, S an Lorenzo dio el golpe de local ante Regatas, que cosechó su tercera derrota al hilo. Por el otro, Racing de Chivilcoy sorprendió a Independiente Oliva. A continuación, lo que pasó en la noche de viernes en la Liga Nacional.

Regatas Corrientes 69-89 San Lorenzo

Tras el parate por la Ventana FIBA el Club de Regatas Corrientes volvió a sufrir en el Fortín Rojinegro cayendo por tercera ocasión consecutiva como local. Esta vez el golpe lo dio San Lorenzo, ganando 89-69, y cortando su sequía de tres derrotas seguidas.

El dueño de casa volvió a sufrir de un ataque con baja efectividad e inconexo y en defensa padeció el pick and roll y el juego en la zona pintada, frente a un Azulgrana que hizo un trabajo sólido durante todo el partido, con una férrea defensa y un juego inteligente con el balón.

La figura del partido fue Selem Safar, quien sumó 20 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias, bien acompañado por los 15 de Ignacio Bednarek. En el Fantasma Tatavek Gallizzi, en su regreso luego de la operación por apendicitis, convirtió 14 puntos al igual que Sebastián Lugo.

El Ciclón inició el duelo tomando el control de las acciones, cerrándose en su pintura con una aguerrida e intensa defensa, y en ofensiva utilizó bien el pick and roll para sacar ventaja y tomar rápida distancia de 4-13 promediando el parcial, y luego cerraría el primer periodo 16-22. En el segundo cuarto la dinámica no varió, con un Remero desconcertado en ataque ante la propuesta defensiva de su rival, y un San Lorenzo que encontró goles cerca del canasto para irse al descanso largo 30-43.

El entretiempo no cambió la situación y el azulgrana mantuvo su hegemonía en el duelo, en un partido que se tornó de golpe por golpe con un score altísimo, donde San Lorenzo superó al Remero en ambos costados, tomando luz de 18 puntos en el final, 52-70. En cuatro de juego del último capítulo la visita llegó a alejarse por 23 puntos, 54-77, y ya encaminó el duelo en su favor quedándose con el triunfo 69-89.

Racing 89-84 Independiente

Racing logró una enorme victoria ante Independiente de Oliva por 89 a 84 en el Grilon Arena, en una noche vibrante y con el acompañamiento de su gente. El equipo mostró carácter y solidez para imponerse en un duelo muy parejo que se definió en los detalles durante los minutos finales.

El primer cuarto fue muy equilibrado, con ambos equipos intercambiando ataques efectivos. Racing logró cerrar el parcial arriba por la mínima, 22 a 21, marcando el tono de un partido intenso desde el arranque.

En el segundo período, el conjunto local volvió a mostrar solidez ofensiva y buena defensa en momentos clave para estirar levemente la diferencia. Con un parcial de 22 a 20, Racing se fue al descanso largo con ventaja de tres puntos (44-41).

Tras el entretiempo, Racing jugó probablemente sus mejores minutos del partido. Con un ataque fluido y controlando los rebotes, el equipo logró imponerse 25 a 19 en el tercer cuarto, sacando una diferencia que terminaría siendo determinante.

En el último período, Independiente reaccionó y presionó hasta el final, llevándose el parcial 24 a 20. Sin embargo, Racing supo sostener la ventaja y manejar los tiempos del juego para cerrar una valiosa victoria por 89 a 84.

Entre las figuras del conjunto ganador se destacó Thomas Cooper, quien firmó una gran actuación con 29 de valoración, 21 puntos y 7 rebotes. También fue clave el aporte de Joaquín Valinotti, que sumó 17 de valoración con 12 puntos y 4 rebotes. Por el lado de Independiente, lo mejor pasó por Caffaro, con 27 de valoración y 18 puntos, seguido por Rolfi, que aportó 19 de valoración y 16 puntos.

Tabla de posiciones

Tabla de posiciones.

Partidos para este sábado

Olímpico vs. Ferro a las 11.30

La Unión vs. Gimnasia a las 21

San Martín vs. San Lorenzo a las 21

