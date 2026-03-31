​Liga Nacional: Gimnasia volvió a ganar y es más puntero que nunca 

Gimnasia sigue derecho y parece que no lo frena nadie. Anoche dio otro golpe de autoridad en Boedo tras superar a San Lorenzo por 81-73 y estiró su racha positiva de nueve victorias al hilo para mirar a todos desde arriba en la Liga Nacional. Con personalidad, paciencia en los momentos chivos y un cierre digno de equipo puntero, el Mens Sana manejó los tiempos del partido, pegó cuando tenía que pegar y se llevó un triunfo que vale doble, no solo por el rival y la cancha, sino porque confirma que este presente no es casualidad, es cosa seria.

El encuentro comenzó muy favorable para los de Comodoro Rivadavia, que con buenas defensas y una ofensiva más que efectiva, logró un parcial de 9-0 (17-6) para escaparse en el tanteador, gracias a la efectividad de Ángelo Cisneros. A pesar del esfuerzo, el Ciclón ajustó la defensa y aprovechó la altura de Kevin Hernández y Augusto Alonso para achicar la diferencia a 4 (17-13). No obstante, fue la visita quien se quedó con el primer chico (22-16).

Bednarek (izquierda) y Carabali se disputan la pelota. (Prensa Liga Nacional) Bednarek (izquierda) y Carabali se disputan la pelota. (Prensa Liga Nacional)

En el segundo parcial, los comandados por Sebastián Burtin presionaron e intentaron achicar aún más el tanteador, focalizando el juego en Facundo Rutenberg. A pesar del esfuerzo, fue el conjunto patagónico quien estuvo más certero y se fue al descanso ganando 45-34. En el tercero, Gimnasia atacó con la misma dinámica, rompió la defensa del CASLA y rápidamente estiró la diferencia a 17 (53-36). Sin embargo, la ofensiva del Verde, liderada por Martiniano Dato, continuó dominando e ingresó al último periodo ganando por 14 (66-52).

En los últimos 10 minutos de juego, los de Boedo, con el empuje de su gente, salieron decididos a achicar el margen de diferencia y rápidamente quedó a 7 (68-61). Promediando los últimos instantes del encuentro, los dirigidos por Pablo Favarel distribuyeron bien la pelota, manejaron los tiempos y estiraron aún más la ventaja hasta el cierre del partido. Dato fue el MVP de la noche con 24 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias tras 26 minutos disputados.

Dato comanda el ataque del Mens Sana (Prensa Liga Nacional) Dato comanda el ataque del Mens Sana (Prensa Liga Nacional)

Gimnasia (CR) – 22 ganados y 11 perdidos Oberá – 20 y 11 Quimsa – 20 y 12 Obras – 18 y 12 La Unión – 19 y 13 Independiente (Oliva) – 18 y 13 Boca Juniors – 18 y 13 Regatas – 18 y 13 Ferro – 18 y 13 Instituto – 18 y 14 Peñarol (Mar del Plata) – 17 y 14 San Martín – 15 y 17 Olímpico – 14 y 19 San Lorenzo – 13 y 19 Unión – 12 y 19 Racing Club (Chivilcoy) – 12 y 20 Platense – 11 y 19 Atenas – 9 y 21 Argentino (Junín) – 6 y 25

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