​Liga Nacional: Boca liquidó de local la serie ante Oberá y pasó a semifinales 

La Liga Nacional tiene a su primer semifinalista. En cuartos de final, Boca le ganó a Oberá por 86-78 en la Bombonerita y cerró una serie perfecta por 3-0. De esta manera, avanza firme en busca de su tricampeonato. En la misma llave, el equipo que intentará frenar al Xeneize saldrá del duelo de Quimsa y Instituto, en una serie que está 2-1 tras el triunfo de la Fusión por 78-66 de visitante.

En una noche de fiesta total, el equipo de Nicolás Casalánguida mostró carácter y profundidad para sostener el dominio en los momentos decisivos, respaldado por un estadio repleto que empujó de principio a fin. A pesar del empuje que tuvo la visita, el dueño de casa se mostró decisivo en los momentos claves manejando la pelota a su favor y tomando buenas decisiones desde el tiro.

El equipo de Boca, a semifinales de la Liga Nacional. (LNB) El equipo de Boca, a semifinales de la Liga Nacional. (LNB)

La figura del Xeneize fue Lucas Faggiano, autor de 14 puntos en apenas 18 minutos, mientras que Martín Cuello, Francisco Cáffaro y Sebastián Vega aportaron 13 cada uno para un goleo repartido y efectivo. En la visita, Bruno Sansimoni lideró con 19 unidades, aunque no alcanzó para evitar la eliminación.

El triunfo de Quimsa contra Instituto como visitante

En tanto, Quimsa le ganó por 78-66 a Instituto en el estadio Estructuras Pretensa Atenas y la serie quedó 2-1 para el conjunto santiagueño. Leonardo Lema fue el MVP del encuentro: 20 puntos, 10 rebotes y 1 asistencia.

Lema. la figura de Quimsa vs. Instituto. (LNB) Lema. la figura de Quimsa vs. Instituto. (LNB)

A pesar de un primer tiempo adverso, la Gloria reaccionó, elevó la intensidad defensiva y peleó cada pelota hasta el final. Leandro Vildoza fue uno de los puntos más altos del equipo Albirrojo, pero no fue suficiente para contrarrestar la efectividad rival. De esta manera , la gran defensa del elenco santiagueño logró frenar el envión de los dirigidos por Sebastián González.

La serie continuará este sábado a las 20.30 en el Ángel Sandrín, donde los cordobeses buscarán hacerse fuerte junto a su gente e igualar la serie. El encuentro se podrá ver a través de Basquet Pass.

Así sigue la agenda de los cuartos de final de la Liga Nacional

La acción de los cuartos de final de la Liga Nacional continuará este viernes. A las 20.05, Ferro (lidera la serie por 2-1) recibirá en Regatas en Caballito, mientras que a las 21 Independiente de Oliva (cae por 2-1) hará lo propio ante Gimnasia con la obligación de forzar un quinto juego (transmite Basquet Pass).

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