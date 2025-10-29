​Liga de Naciones: la Selección Argentina Femenina sacó un puntazo 

En una nueva edición del Clásico del Río de la Plata, la Selección Argentina Femenina empató 2-2 este martes ante Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo, por la segunda jornada de la Liga de Naciones de la Conmebol.

En la previa, las dirigidas por Germán Portanova llegaban entonadas por el gran triunfo 3-1 obtenido frente a su similar de Paraguay en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal por la primera fecha.

De su lado, Uruguay se estrenaba, ya que no había tenido actividad durante la jornada inicial y ponía todas sus fichas en Karol Bermúdez (Nacional de Montevideo), quien fue la gran figura en la última temporada en el plano local: campeona con el club tricolor y distinguida con el Premio Charrúa, el galardón deportivo entregado anualmente en el país vecino a los mejores futbolistas del año.

En el arranque del encuentro, Eliana Stábile vio a la arquera adelantada y, con una gran definición de larga distancia, casi rompe el cero, pero le sacaron la pelota en la línea.

La Albiceleste siguió insistiendo en los primeros minutos. Primero Holzheier lastimó con un derechazo que se desvió cerca del palo izquierdo, luego Cometti ganó de arriba con un cabezazo que no pudo encontrar la dirección correcta y Bonsegundo, también de media distancia, sacudió la red del lado de afuera.

El ritmo de juego era manejado por el equipo de Portanova. Sin embargo, Stephanie Lacoste tiró un centro de larga distancia que, pese a no ser desviado, terminó en el fondo de la red.

En el arranque del complemento, la Albiceleste no perdió el tiempo: Maricel Pereyra la capturó en el aire a los dos minutos y marcó el empate con un golazo. Uruguay respondió rápidamente con un tremendo remate de Aquino, pero la arquera argentina, con una gran volada, la sacó al corner.

Friccionado y sin espacios: así se desarrollaba una segunda parte donde ningún equipo lograba romper líneas. Flor Bonsegundo, a raíz de una individualidad, pudo inquietar al arco rival con un remate que se estrelló en la cara externa. Pero en la acción siguiente, Uruguay golpeó con una transición rápida que terminó en los pies de Belén Aquino, quien aprovechó el mano a mano y puso el 2-1.

Argentina se negaba a irse derrotada de Montevideo. Así, un tiro libre de Bonsegundo fue capturado de cabeza por la ingresada Annika Paz, quien de emboquillada estableció el 2-2 final.

El once argentino formó con Solana Pereyra; Stábile, Braun, Reche, Cometti; Holzheier, Preininger, Falfán; Rodríguez, Bonsegundo y Maricel Pereyra.

La segunda fecha de la Liga de Naciones femenina se completaba con los duelos entre Chile (un punto) y Bolivia (0) en Rancagua, Paraguay (0) y Venezuela (1) en Asunción, y Ecuador (3) contra la picante Colombia (3) en Quito. Tras la disputa de las jornadas 1 y 2, Argentina quedará libre en la siguiente jornada.

Son ocho fechas a jugarse en cuatro ventanas entre 2025 y 2026; las dos primeras selecciones de la tabla clasificarán directo al Mundial de Brasil 2027, mientras que terceras y cuartas irán al repechaje internacional.