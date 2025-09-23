​Liga de España: Mastantuono convirtió su primer gol en Real Madrid 

Franco Mastantuono realizó su estreno goleador este martes en la victoria 4-1 de Real Madrid de visitante contra Levante, por la fecha 6 de la Liga de España, que tiene al equipo de Xabi Alonso en lo más alto y con puntaje perfecto.

El brasileño Vinicius pegó el primer grito y más tarde la joya de la Selección Argentina ingresó al área, la acomodó de zurda, pero le dio de derecha y la colgó en el ángulo para aumentar la diferencia.

Más tarde descontó el camerunés Etta Eyong, pero a continuación el francés Kylian Mbappé marcó dos, el primero de penal, y sentenció el pleito.

Tras cinco partidos jugados, Mastantuono pudo sacudir la red en su nueva etapa en España, que inició tras su salida de River, y en el complemento fue reemplazado por el inglés Jude Bellingham.

El último argentino que había convertido para el Merengue fue Nicolás Paz, en la victoria frente al Napoli por la Champions League, en noviembre de 2023.

En otros encuentros, Espanyol empató agónicamente 2-2 de local con Valencia.el francés Arnaut Danjuma y Hugo Duro pusieron dos veces arriba al visitante (que contó con el ingreso de Lucas Beltrán), pero los catalanes lograron igualar con el uruguayo Leandro Cabrera y Javi Puado.

Asimismo, Sevilla cayó 2-1 ante Villarreal. El canadiense Tani Oluwaseyi y el israelí Manor Solomon anotaron para el Submarino Amarillo, mientras que el suizo Djibril Sow había igualado parcialmente en el equipo de Matías Almeyda.

Por último, Athlétic Bilbao apenas logró igualar en su casa 1-1 contra el Girona de Paulo Gazzaniga, que empezó de arranque en ventaja por el gol del marroquí Azzedine Ounahi, aunque luego lo empató Mikel Jauregizar.

Este miércoles desde las 16.30 (DirecTV), el Atlético Madrid de Diego Simeone buscará reponerse ante Rayo Vallecano; a la misma hora Real Sociedad recibirá a Mallorca. Antes jugarán Getafe-Alavés (14.30).