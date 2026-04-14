​Liga Argentina: ya están definidos los cruces de octavos de final 

Tiempo de playoffs en La Liga Argentina. Culminó la fase de Reclasificación en ambas conferencias y quedaron definidos los cruces de los octavos de final, que comenzarán el próximo 15 de abril y se disputarán al mejor de cinco juegos con ventaja de localía para los equipos que finalizaron en los cuatro primeros lugares de sus respectivas conferencias.

Los cuatro mejores equipos de cada zona durante la fase regular clasificaron directo a octavos, en tanto que los equipos restantes debieron atravesar la instancia de Reclasificación para ganarse su boleto. Amancay, San Isidro, Barrio Parque y Sportivo Suardi finalizaron en los cuatro primeros puestos de la Norte y tendrán ventaja de localía en sus series. Provincial de Rosario, Central Entrerriano, Lanús y La Unión de Colón hicieron lo propio en la Sur.

Felipe Bonfigli, jugador de Pico Foot-Ball Club, de la Liga Argentina de básquet. (Prensa LNB) Felipe Bonfigli, jugador de Pico Foot-Ball Club, de la Liga Argentina de básquet. (Prensa LNB)

CONFERENCIA NORTE

(1) Amancay de La Rioja vs Villa San Martín (9)

(2) San Isidro de San Francisco vs Salta Basket (7)

(3) Barrio Parque vs Comunicaciones de Mercedes (6)

(4) Sportivo Suardi vs Santa Paula de Gálvez (5)

Los partidos se disputarán el 15, 17, 20, 22 y 25 de abril con excepción de la serie entre San Isidro vs Salta Basket, que comenzará el 16/04 y se disputará con el calendario de la Sur.

CONFERENCIA SUR

(1) Provincial de Rosario vs Deportivo Viedma (8)

(2) Central Entrerriano vs Gimnasia y Esgrima La Plata (7)

(3) Lanús vs Quilmes de Mar del Plata (6)

(4) La Unión de Colón vs Pico FC (5)

Los partidos se disputarán el 16, 18, 21, 23 y 26 de abril con excepción de la serie entre Lanús vs Quilmes, que comenzará el 15/04 y se disputará con el calendario de la Norte.

Cómo sigue la Liga Argentina de básquet

La novedad para esta edición es que a partir de la tercera ronda de playoffs -cuartos de final- los cuatro equipos surgidos de la Norte se cruzarán con los cuatro surgidos de la Sur. Para eso, los elencos que sigan en carrera serán reordenados según su récord durante la fase regular, es decir, el mejor de los clasificados de la Norte cruzará con el peor de los clasificados de la Sur y viceversa.

Se define la fase regular de la Liga Argentina de básquet. (Prensa LNB) Se define la fase regular de la Liga Argentina de básquet. (Prensa LNB)

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