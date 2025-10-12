​Libertadores femenina: Boca no pudo con Corinthians 

Boca no logró la hazaña en la Libertadores femenina: las Gladiadoras no pudieron ante Corinthians, bicampeón y máximo candidato del torneo, que las superó con un contundente 4-0 en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón, avanzó a semifinales y dejó el certamen sin equipos argentinos.

El 0-0 duró poco: a los siete minutos, el conjunto brasileño ya estaba arriba por 1-0, luego de que la árbitra venezolana Emikar Calderas sancionara un polémico penal por una supuesta mano de la defensora Camila Baccaro, quien estaba de espaldas cuando la pelota pegó en su codo derecho y ni siquiera vio la acción.

Gabi Zanotti, la número 10 y capitana del equipo paulista, fue la que abrió el marcador y quien se convertiría en la figura del partido. La goleadora de Corinthians anotó los otros dos tantos que llegaron en el primer tiempo: a los 12 minutos, cuando la dejaron sola para empujar la pelota tras un córner, y a los 40, luego de un tiro libre por izquierda, que anticipó y conectó de cabeza.

Jhonson, quien entró por Zanotti en el segundo tiempo, se encargó de convertir el 4-0. Tras una floja reacción del fondo de Boca, llegó sola por la banda izquierda y, asistida por Letícia Monteiro, solo tuvo que empujar la pelota contra la red.

Las bicampeonas, ahora, esperan por las ganadoras del duelo entre Ferroviária e Independiente del Valle para conocer a su rival del miércoles por las semifinales. Y, mientras que este domingo se disputarán los otros dos encuentros de cuartos de final (a las 16, Colo Colo ante Libertad y, a las 20, Deportivo Cali frente a San Pablo; ambos en el estadio de Banfield), Corinthians ya sueña con la hazaña: convertirse en el primer equipo en ganar tres veces seguidas la Copa Libertadores. Este sábado dio un pasito más.

