​Libertadores femenina: Boca empató con Ferroviária y está en cuartos 

Boca empató sin goles con Ferroviária de Brasil en cancha de Banfield y clasificó a los cuartos de final de la Libertadores femenina que se viene desarrollando en nuestro país. El equipo dirigido por Florencia Quiñones quedó segundo en su grupo con 5 puntos, por detrás de las paulistas (7) y por delante de los eliminados Alianza Lima (2) y ADIFFEM de Venezuela (1).

Las Gladiadoras mostraron una versión ofensiva en el Florencio Sola, atentas a que siendo primeras podrían evitar a uno de los “cucos” en la siguiente fase, pero no pudieron contra el esquema pacato de Ferroviária, un elenco con experiencia continental (dos veces campeón este siglo). Con este resultado, enfrentarán en cuartos al primero del Grupo A, que se define en el turno noche con altas probabilidades de que sea Corinthians, vigente bicampeón y ganador de cuatro de las últimas seis ediciones.

Este jueves se conocerá la suerte del otro club argentino de la Copa, San Lorenzo, que la tiene un poco más complicada. Las Santitas (3 puntos) se medirán con Colo-Colo de Chile (6) desde las 20 en cancha de Deportivo Morón, en simultáneo al choque entre Sao Paulo (3) y Olimpia de Asunción (0) en Banfield. Teniendo en cuenta que las brasileñas son favoritas ante las paraguayas, el elenco de Boedo necesita ganar ante las chilenas y apostar a un triple empate en la primera posición. El primer criterio de desempate es resultados entre sí. Si ese es el caso, San Lorenzo tiene -1 de diferencia de gol, Sao Paulo +1 y Colo-Colo +3 (teniendo en cuenta los partidos entre los tres en las dos fechas jugadas).