​Libertadores 2026: los 42 clasificados y los 5 que faltan 

Con Flamengo campeón 2025, la Copa Libertadores le abre sus puertas a la edición 2026, una edición que ya tiene 42 clasificados con la presencia garantizada de seis argentinos (sólo falta uno).

En fase de grupos ya están Lanús, Platense, Independiente Rivadavia, Rosario Central y Boca por Argentina, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol y Fluminense por Brasil, Coquimbo Unido y U. Católica por Chile, Independiente Santa Fe por Colombia, Independiente del Valle por Ecuador , Cerro Porteño y Libertad por Paraguay, Universitario por Perú, Nacional y Peñarol por Uruguay y Universidad Central y Deportivo La Guaira por Venezuela.

Por su parte, Always Ready, The Strongest, Bolívar, Deportes Tolima, Liga de Quito, Alianza Lima, Cusco y Sporting Cristal al menos se aseguraron un lugar en la Fase Previa.

Y Argentinos, O´Higgins, Huachipato, Botafogo, Bahía, U. Católica de Ecuador, 2 de Mayo, Guaraní, Liverpool, Juventud de las Piedras, Independiente Medellín, Deportivo Táchira y Carabobo jugarán desde la Fase Previa.

En total, serán 47 los clasificados: de esos 47 habrá 32 en la fase de grupos.

Argentina (7 cupos)

Lanús , campeón de la Copa Sudamericana 2025 (Argentina 1)

, campeón de la Copa Sudamericana 2025 (Argentina 1) Platense, campeón del Apertura 2025 (Argentina 2)

campeón del Apertura 2025 (Argentina 2) Racing o Estudiantes, campeón del Clausura 2025 (3)

Independiente Rivadavia , campeón de la Copa Argentina 2025 (4)

, campeón de la Copa Argentina 2025 (4) Rosario Central , 1° clasificado de la tabla anual 2025 (5)

, 1° clasificado de la tabla anual 2025 (5) Boca Juniors , 2° clasificado de la tabla anual 2025 (6)

, 2° clasificado de la tabla anual 2025 (6) Argentinos Juniors, 3° clasificado de la tabla anual 2025 (6)

Bolivia (4 cupos)

Campeón de la Primera División 2025 (Bolivia 1)

Subcampeón de la Primera División 2025 (2)

Campeón de la Copa Bolivia 2025 (3)

3° de la Primera División 2025 (4)

Always Ready, 2° puesto asegurado en el torneo de Primera División, puede ser Bolivia 1 ó 2.

The Strongest, 3° puesto asegurado de la Primera División, puede ser Bolivia 1, 2, 3 ó 4.

Bolívar, 3° puesto asegurado de la Primera División, puede ser Bolivia 2, 3 ó 4.

Brasil (8 cupos)

Flamengo , campeón de la Copa Libertadores 2025 (Brasil 1)

, campeón de la Copa Libertadores 2025 (Brasil 1) Campeón de la Copa Brasil 2025 (Brasil 2)

Palmeiras , subcampeón del Brasileirao 2025 (3)

, subcampeón del Brasileirao 2025 (3) Cruzeiro , 3° del Brasileirao 2025 (4)

, 3° del Brasileirao 2025 (4) Mirassol , 4° del Brasileirao 2025 (5)

, 4° del Brasileirao 2025 (5) Fluminense , 5° del Brasileirao 2025 (6)

, 5° del Brasileirao 2025 (6) Botafogo , 6° del Brasileirao 2025 (7)

, 6° del Brasileirao 2025 (7) Bahía, 7° del Brasileirao 2025 (8)

Cruzeiro, 3° puesto del Brasileirao, está clasificado como Brasil 4 y puede ser 2 si es campeón de la Copa Brasil.

Mirassol, 4° puesto del Brasileirao, está clasificado como Brasil 5 y puede ser 4 si Cruzeiro es campeón de la Copa Brasil.

Flamengo, campeón de la Libertadores 2025.

Chile (4 cupos)

Coquimbo Unido , campeón de la Liga de Primera 2025 (Chile 1)

, campeón de la Liga de Primera 2025 (Chile 1) U, Católica , subcampeón de la Liga de Primera 2025 (2)

, subcampeón de la Liga de Primera 2025 (2) O´Higgins , 3° de la Liga de Primera 2025 (3)

, 3° de la Liga de Primera 2025 (3) Huachipato, campeón Copa Chile 2025 (4)

Colombia (4 cupos)

Independiente Santa Fe , campeón del Apertura 2025 (Colombia 1)

, campeón del Apertura 2025 (Colombia 1) Campeón del torneo Finalización 2025 (2)

1° en la tabla de reclasificación de Primera División 2025 (3)

Independiente Medellín, 2° en la tabla de reclasificación de Primera División 2025 (4)

Deportes Tolima, 1° puesto de la Primera 2025, puede ser Colombia 2 ó 3, ya que juega la final del Torneo Finalización.

Independiente Santa Fe, campeón del Apertura en Colombia.

Ecuador (4 cupos)

Independiente del Valle , campeón de la Liga Pro 2025 (Ecuador 1)

, campeón de la Liga Pro 2025 (Ecuador 1) 1° en la Fase Inicial de la Liga Pro 2025 (2)

2° en la Fase Final de la Liga Pro 2025 (3)

Campeón de la Copa Ecuador 2025 (4)

Liga de Quito, 4° puesto asegurado de la Fase Final de la Serie A y finalista de Copa Ecuador, puede ser Ecuador 2 ó 3.

U. Católica, finalista de la Copa Ecuador, puede ser Ecuador 3 ó 4.

Paraguay (4 cupos)

Cerro Porteño , campeón del Clausura 2025 mejor ubicado en la tabla acumulada (Paraguay 1)

, campeón del Clausura 2025 mejor ubicado en la tabla acumulada (Paraguay 1) Libertad , campeón del Apertura 2025 peor ubicado en la tabla acumulada (2)

, campeón del Apertura 2025 peor ubicado en la tabla acumulada (2) Guaraní , 1° ubicado de la tabla anual (3)

, 1° ubicado de la tabla anual (3) 2 de Mayo, campéon o subcampeón de la Copa Paraguay 2025 (4) General Caballero no puede por el descenso.

Perú (4 cupos)

Universitario , campeón de la Liga 1 2025 (Perú 1)

, campeón de la Liga 1 2025 (Perú 1) Subcampeón de la Liga 1 2025 (2)

3° en la tabla acumulada de la Liga 1 (3)

Alianza Lima, 4° en la tabla acumulada de la Liga 1 (4)

Cusco: 3° puesto de la Liga 1 Perú 2025 asegurado puede ser Perú 2 ó 3.

Sporting Cristal: 3° puesto de la Liga 1 Perú 2025 asegurado puede ser Perú 2 ó 3.

Uruguay (4 cupos)

Nacional , campeón del campeonato uruguayo 2025 (Uruguay 1)

, campeón del campeonato uruguayo 2025 (Uruguay 1) Peñarol , subcampeón del campeonato uruguayo 2025 (2)

, subcampeón del campeonato uruguayo 2025 (2) Liverpool , 1° ubicado en la tabla anual no finalista de la Liga Uruguaya (3)

, 1° ubicado en la tabla anual no finalista de la Liga Uruguaya (3) Juventud de Las Piedras, 2° ubicado en la tabla anual no finalista en la Liga Uruguaya (4)

Peñarol y Nacional, ya en la Copa 2026.

Venezuela (4)

Universidad Central , campeón de la Liga FUTVE 2025 (Venezuela 1)

, campeón de la Liga FUTVE 2025 (Venezuela 1) Deportivo La Guaira , 1° en la tabla acumulada de la Liga FUTVE (2)

, 1° en la tabla acumulada de la Liga FUTVE (2) Carabob o, Subcampeón de la Liga FUTVE (3)

o, Subcampeón de la Liga FUTVE (3) Deportivo Táchira, 2° en la tabla acumulada de la Liga FUTVE (4)

Universidad Central: finalista de la Primera División de Venezuela 2025, puede ser Venezuela 1 ó 3.

Carabobo: finalista de la Primera División de Venezuela 2025, puede ser Venezuela 1 ó 3.

Fecha de la Libertadores 2026

El martes 2 de febrero comenzarán los partidos de ida de la Fase 1 (las revanchas serán la semana siguiente). La fase 2 se disputará entre el 17 y el 26 de febrero ( acá empezará la acción para un equipo argentino). Mientras que la Fase 3 tendrá lugar entre el 3 y el 12 de marzo.

El sorteo de la fase de grupos está previsto para la semana del 18 de marzo y justamente la fase de grupos dará comienzo el martes 7 de abril con la disputa de la primera fecha. La segunda fecha será entre el 14 y el 16 de abril, la tercera tendrá lugar entre el 28 y el 30 de abril, la cuarta se jugará entre el 5 y el 7 de mayo, la quinta se hará entre el 19 y el 21 de mayo mientras que la sexta y última jornada tendrá lugar entre el 26 y el 28 de mayo.