​Liberaron a 104 hinchas de la U. de Chile detenidos tras los incidentes en Avellaneda 

Este viernes por la madrugada, los 104 hinchas de la U. de Chile que habían sido detenidos tras los incidentes en Avellaneda fueron liberados. Así lo confirmó el presidente Gabriel Boric, con un comunicado en sus redes sociales.

“Me informa el Ministro Álvaro Elizalde que la fiscalía acaba de decretar la libertad de los 104 detenidos de la Universidad de Chile que permanecían en comisarías en Argentina”, publicó el mandatario chileno esta madrugada en su cuenta oficial de X.

Y agregó que su gobierno seguirá “trabajando por erradicar la violencia en los estadios y a la vez defendiendo los derechos de nuestros compatriotas”.

Este jueves el mandatario chileno había enviado a Elizalde, ministro del Interior de su gobierno, a Buenos Aires para que, junto con el embajador chileno en la Argentina, José Antonio Viera Gallo, “acompañe personalmente a los heridos y revise la situación de los detenidos”.

Este miércoles por la noche, el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile fue cancelado tras una batalla campal que terminó con al menos 10 personas heridas y un centenar de detenidos.

Los incidentes comenzaron cuando seguidores de la U. de Chile arrojaron objetos y proyectiles desde la tribuna Pavoni Alta hacia la Baja, donde se encontraban simpatizantes del “Rojo”, muchos de los que tuvieron que refugiarse debajo de los techos de las gradas. Otros se metieron dentro del campo de juego para detener el juego.

La voz del estadio pidió que los hinchas chilenos desalojen el estadio para que el juego pueda continuar, pero los ataques y enfrentamientos no se detuvieron. La Policía no se hizo presente para controlar la situación y los incidentes continuaron con mayor violencia. La barra brava del “Rojo” respondió con ferocidad y todo se complicó: hubo corridas, robos y agresiones multitudinarias, hacia los pocos chilenos que todavía no habían abandonado el estadio. Al menos dos hinchas chilenos saltaron al vacío desde lo alto de la tribuna.