​Lewis Hamilton, ¿cerca del retiro?: la tajante respuesta del piloto sobre los rumores 

El automovilismo es un deporte que no tiene una edad límite para ser practicado. Hay pilotos de alto nivel que se mantienen en actividad hasta pasados los 40 años, pero que lógicamente a veces son cuestionados por ese detalle. Y ni en la Fórmula 1 se salvan: a Lewis Hamilton, que cumplirá 41 el 7 de enero, ni los siete títulos lo protegen de los rumores de retiro tras una mala temporada.

El británico afrontó este 2025 su primer año con Ferrari, una de las escuderías con más tradición y con la que cualquier piloto sueña con correr. Sin embargo, el máximo campeón de la categoría (junto a Michael Schumacher, claro) no cumplió las expectativas que el público tenía sobre su unión con el equipo italiano: terminó 6°, con rendimientos flojos y lejos de aspirar al campeonato.

Hamilton no alcanzó el nivel esperado con el overol rojo. (REUTER) Hamilton no alcanzó el nivel esperado con el overol rojo. (REUTER)

Por eso, los seguidores de la Máxima no tardaron en poner en duda su continuidad en la parrilla, considerando que no le queda nada por conquistar y podría dar un paso al costado en cualquier momento. Aun así, en una conferencia de prensa tras la última fecha en Abu Dhabi, el ex-Mercedes se encargó de desmentir esos comentarios, enfrentar las críticas y confirmar sus fuerzas para seguir manejando.

La respuesta de Hamilton a las críticas y los rumores de un posible retiro

” A los que cuestionan mi futuro no les diría nada. Ninguno de ellos ha hecho lo que yo he hecho, así que ni siquiera están a mi nivel“, arrancó Hamilton, tajante con quienes lo critican y teorizan acerca de un posible retiro del automovilismo.

Luego, dio las razones por las que todavía ve lejano el día en el que se aleje de las carreras: ” Es el amor por lo que haces, el amor por correr. Tengo un apoyo increíble de la gente que me rodea, de mis fans. Es esa vigilancia constante del sueño. Todavía tengo un sueño en el que mantengo la esperanza en mi corazón y hacia eso es hacia lo que trabajo”.

Hamilton, con ganas de volver a subirse a la Ferrari en 2026. (REUTER) Hamilton, con ganas de volver a subirse a la Ferrari en 2026. (REUTER)

Por último, admitió que va a disfrutar algunas consecuencias de su retiro, sea en la temporada que sea. ” No puedo esperar para alejarme de todo esto. Cada semana, sesiones de fotos y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que espero algún día, no tener que hacer todo eso“, cerró el británico.

La floja primera temporada de Hamilton en Ferrari

No cabe duda que Hamilton tiene motivos de sobra para estar desgastado después de tantos años en la Fórmula 1. Desde su debut en 2007 con 22 años, corrió en 19 temporadas en la categoría y siempre peleó arriba (incluso en su edición como rookie con Mclaren salió 2°). Sin embargo, el cambio de aires en 2025 no fue fácil de digerir para el heptacampeón.

Tras 11 campeonatos con Mercedes, pasó a Ferrari y estuvo lejos del rendimiento que mostró Charles Leclerc con el mismo coche, que terminó 5°, apenas una posición arriba pero con casi 100 puntos de diferencia (156 del británico vs. 242 del monegasco). Su punto alto fue la victoria en la Sprint del GP de China, triunfo que apenas festejó porque fue descalificado en la carrera del día siguiente.

Leclerc y Hamilton, la dupla que repetirá Ferrari la temporada que viene. (AP) Leclerc y Hamilton, la dupla que repetirá Ferrari la temporada que viene. (AP)

Por fuera de esa actuación, su año tuvo más momentos negativos que positivos. Para un piloto de su talla, y con un auto tan importante como el de Ferrari, es peculiar que no haya alcanzando ningún podio. Ni siquiera encontró solidez desde las clasificaciones, lo que se vio plasmado en las últimas tres carreras, donde quedó afuera en las Q1. ¿Recuperará sus épocas gloriosas en 2026?

​