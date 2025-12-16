​Lewandowski y el final de una era en Barcelona: ¿se va a Inter de Miami con Messi? 

El Inter Miami sigue mirando al Barcelona en busca de jerarquía y experiencia. Con Lionel Messi como figura y ya sin otros ex culés como Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez, podría sumar a otro viejo conocido del mundo blaugrana: Robert Lewandowski.

El delantero polaco atraviesa su último año de contrato con el Barcelona y, a los 37 años, su futuro comienza a definirse lejos del Camp Nou. Desde Polonia aseguran que el campeón de la Major Soccer League ya se mueve para tentarlo. En el programa Moca Futbolu, el ex futbolista Marek Jozwiak afirmó que ” en Miami ya le están buscando casa”, una frase que alimentó los rumores sobre su posible desembarco en la MLS a partir de la próxima temporada.

La fórmula del Inter Miami es clara, futbolistas con recorrido europeo, liderazgo y jerarquía probada. En ese contexto, Lewandowski encaja de lleno en el perfil que el club viene reforzando y podría convertirse en otra pieza clave del equipo que ya reunió a varias leyendas con pasado culé.

El polaco atraviesa su última etapa en el Barsa. (foto: EFE) El polaco atraviesa su última etapa en el Barsa. (foto: EFE)

Arabia Saudita aparece como una alternativa concreta en el horizonte del polaco. Según Sport, la idea no es avanzar de inmediato, sino esperar el momento adecuado para negociar en condiciones favorables, con contratos próximos a expirar y sin asumir grandes costos de traspaso.

El proyecto saudí apuntaría a sostener el crecimiento de su liga con futbolistas de impacto inmediato, pero bajo un marco económico más controlado que en temporadas anteriores.

En ese contexto, Lewandowski se suma a una lista de jugadores de peso que también incluye a referentes del Real Madrid, pensados como oportunidades estratégicas para reforzar distintos equipos de la Saudi Pro League de cara al futuro cercano.

El interés, en todos los casos, se proyecta a mediano plazo y quedará supeditado a la situación contractual y salarial de cada futbolista. Así, mientras Inter Miami asoma como un posible destino en la MLS, Arabia Saudita se mantiene expectante y lista para entrar en escena si se dan las condiciones.

Lewandowski decidirá su futuro. (foto: AP) Lewandowski decidirá su futuro. (foto: AP)

​