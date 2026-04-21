​Leones volvió a ganar y se subió a la punta de su zona en la Primera C 

Cuando se anunció la inclusión de Leones de Rosario en la divisional para este 2026, se planteaban interrogantes tales como cómo podía resultarle el debut al club en una categoría tan pareja y donde se juega tan poco como en la Primera C. Y al principio le costó: había empatado sus dos primeros partidos 0-0. Pero el cabezazo ganador de Elsegood para sumar los primeros tres puntos en la categoría destrabó al equipo. Y luego de la victoria lograda ante Cambaceres, el club de los Messi se subió a la punta de la zona.

No era un partido fácil para nada. Se jugaba el interzonal contra Cambaceres y los de Ensenada, dentro de su irregularidad, tenían aspiraciones de triunfar y prenderse a la pelea de arriba. Pero poco importó que uno sea el debutante y el otro tenga mucha experiencia en la división: Leones FC ganó 2-0, sin mucha objeción, y hace cuatro que no conoce la derrota.

Los de Ferlazzo salieron con el cuchillo entre los dientes, y a los 5′ ya ganaban el encuentro. Recuperación en el sector derecho, buena trepada de Vieyra, centro rasante y gol de Gonzalo González, bien de goleador. Y a los 35′, el segundo tanto, fue casi un calco. Buena triangulación por el mismo flanco del terreno, buscapié y aparición en el segundo palo de Bonesso, que sentenciaría las cosas antes del entretiempo.

En el complemento el visitante bajó el pie del acelerador. Pero cuando faltaban 15 minutos para el cierre, la calma que había reinado en la segunda mitad se transformó en caos. Cambaceres perdió la cabeza y el partido se le fue de las manos al local. A los 78’, Esteban Coronel vio la segunda amarilla tras un cruce caliente y dejó al equipo con diez. Apenas dos minutos después, a los 80’, Juan Ignacio Trentín llegó tarde y muy arriba en una pelota frontal: patada fuerte y roja directa, sin discusión. Y ya sobre el final, a los 90’, Facundo Fajardo también fue expulsado por otra infracción dura en medio del desorden. Así, Leones se llevó un triunfazo de Ensenada.

Iván Mastroieni echó a tres en menos de 15 minutos. Iván Mastroieni echó a tres en menos de 15 minutos.

Dicen que las renovaciones generan un buen augurio que lleva a mejores resultados. Y Sportivo Barracas se mudó de cancha (hace de local en Almagro y se fue temporalmente por la resiembra), jugó en Luján, pero sigue sin encontrar el rumbo. Solamente se llevó los tres puntos en uno de los últimos seis partidos del torneo. Y el interzonal contra Deportivo Paraguayo le calzaba justo para repuntar, ya que el Guaraní venía último en su zona. Pero, condicionados ambos por la lluvia, el buen juego no abundó y aburrieron con un empate sin goles. Bien secos en una cancha mojada.

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