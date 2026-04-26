​Las tremendas palabras para Franco Colapinto en la previa de su presentación en Buenos Aires: “Va a ser campeón” 

Horas antes de su gran presentación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Franco Colapinto recibió grandes elogios de su representante, la española María Catarineu, quien advirtió que el argentino será campeón de la Fórmula 1, además de destacarlo como persona.

“Franco es el campeón de la gente . Franco va a ser campeón: os lo digo ahora. Pero desde luego es el campeón de la gente”, dijo Catarineu, en diálogo con ESPN.

Luego, lo destacó como el piloto con más “humanidad” de la Fórmula 1: “Y yo creo que es el ejemplo vivo de humanidad en la Fórmula 1. Si tú coges a los 22 pilotos, yo le pondría número uno, porque literalmente es un ser humano como Dios manda: humilde, trabajador y le da un poco de sentido al deporte”.

“Su talento y su humanidad, junto con nosotros, nos ha llevado ahí. Me llegan comentarios, lo valoran un montón porque da un ejemplo de un ser humano, trabajando desde muy chiquitito, sacrificando muchas cosas, mira donde está. Vamos, que nadie se rinda: todo el mundo lo puede intentar”, completó la española.

En los sectores públicos habrá escenarios con pantallas y una programación con shows, DJs y la actuación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad a las 11. En el privado, a las 11.25 le harán una entrevista a Colapinto; a las 11.50 se presentará La Sole y a las 13.55, Luck Ra. También se contará con activaciones especiales de sponsor y variada propuesta gastronómica.

Lo más importante, las salidas a pista de Colapinto, se desarrollarán a las 12.45, 14.30 y 15.15 con el Fórmula 1 y una vez con la Flecha de Plata (la segunda) y, para cerrar, lo subirán a un bus descapotable para que pueda saludar a la gente, a las 15.55. A las 16.15 termina la exhibición.