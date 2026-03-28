​Las repercusiones en Italia sobre el partido de Nico Paz: “Es maravilloso”, los aplausos de Messi y la revelación de Fábregas sobre sus tiros libres 

Uno de los pocos puntos altos que dejó la noche de amistoso en la Bombonera fue el buen nivel que tuvo Nico Paz. En lo que fue su tercer partido como titular con la camiseta de la Selección Argentina, el número diez del Como tuvo varios destellos de calidad y clavó un golazo de tiro libre. Y fue por este buen partido del pibe de 21 años, que las repercusiones no tardaron en llegar desde Italia.

Al hablar del partido de Paz, el medio Sky Sports definió a su gol como “una maravilla” por el “efecto perfecto” y destacó la aprobación de Lionel Messi, con quien rápidamente se fue la cámara de la transmisión tras el gol de tiro libre y a quien se lo vio aplaudir tras el 2 a 0 parcial.

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Por otra parte, Corriere dello Sport también hizo énfasis en los aplausos del diez para Nico Paz, aunque decidió caracterizar al tiro libre del “talentoso jugador” como “mágico”.

Nico Paz, uno de los puntos más altos del amistoso (Foto: Marcelo Carroll). Nico Paz, uno de los puntos más altos del amistoso (Foto: Marcelo Carroll).

La revelación de Fábregas sobre su secreto para los tiros libres

Pasada la última pretemporada europea, Cesc Fábregas, entrenador de Paz en el Como, había hablado sobre la importancia de la práctica de los tiros libres en los entrenamientos. Tras el gol de Paz de pelota parada frente a la Lazio, que se sumó a otros tantos que convirtió en las Inferiores del Real Madrid por la misma vía, el DT español destacó que estas acciones “son resultado del trabajo”.

Video: SportsCenter

Y a esto, Fábregas le sumó una sorprendente revelación sobre la ética de trabajo del pibe de la Scaloneta. “Desde que empezamos la pretemporada, hace seis semanas, pateó alrededor de 300 tiros libres. Después del entrenamiento se quedó y repitió. Al final del día, el trabajo duro termina pagando”, explicó el español en julio del año pasado.

Las palabras de Nico Paz tras el triunfo frente a Mauritania

Pasada la victoria en cancha de Boca y aún en el terreno de juego, el ofensivo del Como habló sobre su partido, haciendo foco en el gol de tiro libre, y dijo: “Muy feliz de poder marcar mi primer gol con esta camiseta. Muy contento. Se lo dediqué a mi padre, que está aquí presente, y estoy muy feliz. La verdad que ver siempre el cariño que tiene conmigo la gente es increíble. Nunca pensé haber podido llegar hasta aquí y la verdad es que quiero seguir así, dándolo todo por esta camiseta y con ganas de más”.

El pibe dedicándole el gol a su papá (EFE). El pibe dedicándole el gol a su papá (EFE).

Más tarde, en zona mixta, Paz volvió a hablar sobre su gol. “Muy feliz. El primer gol es algo que no se olvida nunca y la verdad es que lo he soñado toda la vida. Por suerte se pudo dar hoy. Me felicitaron, obvio. Toda la vida vi los goles de Messi, pero igualarlo es muy difícil, je”, cerró el pibe de 21 años.

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